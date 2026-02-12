Portugal alarga prazo do Investimoz até 2035

O Conselho de Ministros, reunido esta quinta-feira, anunciou que alargou até 2030 o prazo de realização de capital do Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique, que vai durar até 2035.

De acordo com o comunicado divulgado no final da reunião dos ministros, foi anunciada a aprovação de um decreto-lei que “alarga o prazo de realização do capital do Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique até abril de 2030 e prorroga a sua duração até março de 2035”.

O diploma, que altera as condições do fundo geralmente conhecido como InvestiMoz, “visa continuar a dinamizar o investimento português em Moçambique, reforçando o apoio à internacionalização das empresas portuguesas e luso-moçambicanas, em alinhamento com os objetivos da Agenda Transformadora do XXV Governo Constitucional de promoção do investimento, crescimento económico e cooperação com países lusófonos”.

O fundo, gerido pela Sofid, visa mobilizar recursos financeiros para projetos de investimento em setores económicos estruturantes do mercado moçambicano, com inegáveis mais-valias para a economia e para o tecido empresarial nacional, designadamente nas áreas da energia, em especial das energias renováveis, do ambiente e das infraestruturas, com respeito por critérios de sustentabilidade económica, financeira e ambiental”, e tem um capital de 93,6 milhões de euros, de acordo com o site da Sofid.