Portugal volta a receber hackathon do Fundo Europeu de Defesa

Portugal vai voltar a receber um hackathon do EU Defence Innovation Scheme (EUDIS), integrado no Fundo Europeu de Defesa (FED), iniciativa da Comissão Europeia para impulsionar a inovação no setor da defesa até 2030. É um dos oito países a acolher o encontro entre 26 e 28 março, que este ano será dedicado a soluções de defesa do espaço aéreo e de drones.

“Esta seleção é um sinal claro de que Portugal está a ganhar relevância como ecossistema de inovação também na área da defence tech. Esta já é a segunda vez que Portugal recebe este hackathon: já não somos vistos apenas um país de talento, somos um país de execução”, afirma André Marquet, fundador da Productized, empresa que volta a organizar em Portugal este hackathon, ao ECO/eRadar.

“Existe um enorme potencial por transformar: investigação nas universidades, talento técnico e uma nova geração de empreendedores que quer contribuir ativamente para proteger as nossas democracias e o nosso modo de vida. O EUDIS Defence Hackathon é uma oportunidade para converter esse potencial em soluções duplo uso com impacto europeu e que vão ser testadas junto das Forças Armadas portuguesas“, refere ainda.

A realizar-se de 26 a 28 de março, além de Portugal o hackathon de primavera realiza-se ainda em França, Países Baixos, Noruega, Polónia, Roménia, Espanha e Chéquia, com foco na defesa do espaço aéreo e defesa contra drones. Tema que está no foco de atenção da Europa, com esta semana a Comissão Europeia a avançar com uma proposta para uma estratégia para aumentar a defesa da região e, em simultâneo, aumentar a produção made in Europe destes equipamentos. As inscrições para as startups/empreendedores abrem a 16 de fevereiro.

“Para nós representa a confiança na nossa capacidade de execução e de mobilização de forças e talento a nível nacional. Sobretudo, no rescaldo de semanas muito difíceis, em que o país se está a aperceber da importância crítica das forças de segurança e defesa, e das respostas de emergência, no nosso caso a desastres naturais”, comenta André Marquet.

A empresa tinha organizado em outubro do ano passado o hackathon de outono. “Foi a edição mais participada a nível europeu, com 60 participantes in loco, e 15 equipas a concurso”, realça.

A equipa RAID foi a vencedora nacional dessa edição e, em janeiro, a solução foi selecionada para o top três das soluções de defesa e espaço na competição europeia da EUDIS, onde estão os vencedores dos dos diversos hackathons regionais. Foi a segunda melhor das equipas de oito países participantes.

Em setembro, no Campo Militar Santa Margarida, a solução vai ainda ser demonstrada em ambiente real no ARTEx26, exercício operacional do Exército Português, que este ano, pela primeira vez, decorre em simultâneo com o HEDI–OPEX 2026, o exercício europeu de experimentação operacional de tecnologia da Agência Europeia de Defesa (EDA).