Economias fora da OCDE fazem procura global de petróleo subir mais em 2026

A procura global de petróleo aumentará em 2026 cerca de 850.000 barris diários, impulsionada pelas economias não pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), especialmente a China, indicou esta quinta-feira a Agência Internacional de Energia (AIE).

No relatório mensal, a AIE prevê que a procura mundial de petróleo aumente em 850.000 barris diários em 2026, contra um acréscimo de 770.000 no ano passado. A agência, que assessora os países industrializados, prevê um excedente de 3,73 milhões de barris diários em 2026, em comparação com um excedente de 3,69 milhões previsto no relatório do mês passado.

Assim como em 2025, as economias não pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) representarão a totalidade do aumento, com a China a liderar, acrescentou.

As matérias-primas petroquímicas representarão mais de metade dos aumentos deste ano, em comparação com apenas um terço em 2025, quando os combustíveis para o transporte dominaram o crescimento.

A Agência Internacional de Energia também apontou que a oferta mundial de petróleo desceu 1,2 milhões de barris em janeiro passado, tendo atingido 106,6 milhões, devido ao severo clima invernal que interrompeu as operações na América do Norte, enquanto as interrupções no fornecimento e as restrições às exportações reduziram os fluxos do Cazaquistão, Rússia e Venezuela.

Depois de um aumento de quase 3,1 milhões de barris por dia em 2025, prevê-se que a produção mundial de petróleo aumente em 2,4 milhões em 2026, para 108,6 milhões diários, com um crescimento repartido aproximadamente em partes iguais entre os produtores não pertencentes à OPEP+ e os da OPEP+.

Quanto à produção mundial de petróleo das refinarias, diminuiu de um máximo histórico de 86,3 milhões de barris diários em dezembro para 85,7 milhões em janeiro, devido ao impacto na atividade causado pelo início de tarefas de manutenção e pela redução das margens, segundo a AIE.

As reservas mundiais de petróleo aumentaram 37 milhões de barris em dezembro, elevando o total das reservas em 2025 para 477 milhões de barris ou 1,3 milhões de barris diários.

Quanto às reservas da indústria da OCDE, aumentaram 3,9 milhões em dezembro, superando a média de cinco anos pela primeira vez desde 2021. Os dados preliminares mostram que as reservas mundiais aumentaram mais 49 milhões em janeiro.

Os preços de referência do petróleo aumentaram de forma constante em janeiro, com o petróleo do Mar do Norte a subir 10 dólares por barril de petróleo bruto durante o mês. A escalada das tensões geopolíticas, as tempestades de neve e as temperaturas extremas na América do Norte, bem como as interrupções no fornecimento no Cazaquistão, provocaram a reversão para um mercado em alta, afirmou a AIE, referindo-se também ao fato de que os mercados petrolíferos estão em suspenso diante dos acontecimentos incertos no Golfo Pérsico.