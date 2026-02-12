Quatro sócios da EY no Reino Unido saem após investigação à auditoria à Shell
'Partners' Gary Donald, Mark Woodward, Hee Yu Lee e Alistair Denton deixaram esta Big Four, que foi alvo de uma investigação recente no Reino Unido por alegada violação de regras de troca de auditor.
Quatro sócios da EY no Reino Unido deixaram a consultora após eventuais incumprimentos na auditoria à Shell, avança esta quinta-feira o jornal Financial Times.
Os partners Gary Donald, Mark Woodward, Hee Yu Lee e Alistair Denton deixaram esta Big Four, que foi alvo de uma investigação recente no Reino Unido. A notícia surge dias após a Shell, na sexta-feira, ter decidido mudar de prestadora de serviços de auditoria, sendo que escolheu a PwC – PricewaterhouseCoopers para ficar a cargo destes trabalhos a partir do próximo ano.
No último verão, em julho do ano passado, a Shell veio a público anunciar que a EY havia violado as regras de rotação de auditores estabelecidas pelos reguladores norte-americanos nos anos de 2023 e 2024. Três meses mais tarde, o regulador da contabilidade do Reino Unido (FRC – Financial ReportingCouncil) iniciou uma investigação à EY sobre a auditoria de 2024.
A Shell indica que a EY violou regras que exigem que uma empresa de contabilidade troque o seu principal parceiro de auditoria a cada cinco a sete anos. Desde então, a firma tem estado a conter as consequências da falha de compliance, segundo a informação veiculada pelo matutino britânico.
Fonte do Financial Times falou sobre como a EY toma decisões e disse que “nem sempre há uma resposta definitiva” sobre como aplicar partes das regras, até porque costumam estar muitas pessoas envolvidas nestes processos.
“Por vezes, chega-se a uma conclusão errada, mesmo que todos pensassem que estava certa (…). Pode ser um equilíbrio delicado, combinando regras e prática com conhecimento e experiência, para determinar onde traçar a linha”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Quatro sócios da EY no Reino Unido saem após investigação à auditoria à Shell
{{ noCommentsLabel }}