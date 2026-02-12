Quatro sócios da EY no Reino Unido saem após investigação à auditoria à Shell

Quatro sócios da EY no Reino Unido deixaram a consultora após eventuais incumprimentos na auditoria à Shell, avança esta quinta-feira o jornal Financial Times.

Os partners Gary Donald, Mark Woodward, Hee Yu Lee e Alistair Denton deixaram esta Big Four, que foi alvo de uma investigação recente no Reino Unido. A notícia surge dias após a Shell, na sexta-feira, ter decidido mudar de prestadora de serviços de auditoria, sendo que escolheu a PwC – PricewaterhouseCoopers para ficar a cargo destes trabalhos a partir do próximo ano.

No último verão, em julho do ano passado, a Shell veio a público anunciar que a EY havia violado as regras de rotação de auditores estabelecidas pelos reguladores norte-americanos nos anos de 2023 e 2024. Três meses mais tarde, o regulador da contabilidade do Reino Unido (FRC – Financial ReportingCouncil) iniciou uma investigação à EY sobre a auditoria de 2024.

A Shell indica que a EY violou regras que exigem que uma empresa de contabilidade troque o seu principal parceiro de auditoria a cada cinco a sete anos. Desde então, a firma tem estado a conter as consequências da falha de compliance, segundo a informação veiculada pelo matutino britânico.

Fonte do Financial Times falou sobre como a EY toma decisões e disse que “nem sempre há uma resposta definitiva” sobre como aplicar partes das regras, até porque costumam estar muitas pessoas envolvidas nestes processos.

“Por vezes, chega-se a uma conclusão errada, mesmo que todos pensassem que estava certa (…). Pode ser um equilíbrio delicado, combinando regras e prática com conhecimento e experiência, para determinar onde traçar a linha”.