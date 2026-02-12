Renault está a reinventar o automóvel europeu perante o desafio do século para a indústria

José Pedro Neves, licenciado em engenharia de sistemas de informação, é CEO da Renault Portugal que acumula com a liderança da Dacia em Portugal. Com mais de 35 anos de carreira no Grupo, liderou áreas comerciais e de rede, tendo desempenhado um papel central na transformação do negócio da Dacia e Alpine. Acompanha os desafios da eletrificação, do software e da competitividade da indústria automóvel europeia e aborda a forma como o Grupo Renault está a responder ao que classifica como “o desafio do século” para os construtores automóveis.

Um setor sob pressão sem precedentes, da digitalização acelerada à avalanche regulatória europeia, a indústria automóvel vive um momento de viragem estrutural “Em média, surgem dez novos regulamentos europeus por ano. Muitos são justos, outros têm impacto direto no preço dos automóveis” revela José Pedro Neves e identifica os principais desafios ” Entre exigências ambientais, segurança e competitividade global, o grande desafio passa por garantir rentabilidade suficiente para investir em inovação, tecnologia e software, hoje fatores críticos de sobrevivência, alertando para a necessidade de proteger a industria automóvel que representa 7% do PIB europeu e mais de 13 milhões de empregos.

José Pedro Neves revela aspetos da estratégia da Renault para reinventar o automóvel europeu perante o desafio tecnológico da eletrificação e as alterações ao modelo de negócio em consequência de alterações de comportamento do mercado “Com um histórico pioneiro na eletrificação desde o Renault ZOE, a Renault acelerou em 2021 uma profunda reorganização interna para evidenciar as marcas do Grupo, relançando a Alpine e reposicionando a Dacia, atualmente com grande sucesso de vendas, promovendo em simultâneo a separação de tudo o que é mecânico criando a Ampere, unidade dedicada à eletrificação, software e baterias que integra a Software Republic focada na sustentabilidade com técnicos e parceiros para desenvolver esta area apesar de 15 anos de experiência em eletrificação “O software está a impor-se ao hardware. Quem não fizer esta transição deixa de ser competitivo”.

José Pedro Neves destaca ainda a aposta no Software Defined Vehicle (SDV) em parceria com a Gelly que “vai revolucionar a indústria ao separar claramente hardware e software” e a democratização dos elétricos, exemplo do “novo Twingo desenvolvido em menos de dois anos e com um preço abaixo dos 20 mil euros”. Sublinha a importância das parcerias que permitem atuar com agilidade e eficiência em vários domínios da tecnologia, na prevenção rodoviária com a criação da Human First que trabalha com os sapadores bombeiros para maior eficiência no resgate e no combate aos incêndios, patente que a Renault pôs à disposição de todas as marcas.

Refere o papel do design e da sustentabilidade como vantagens competitivas europeias, a resposta à concorrência chinesa e a importância estratégica da fábrica da Renault em Cacia, Aveiro, para a economia nacional. “A fábrica de Cacia, premiada como a melhor empresa multinacional exportadora com mais de 1.500 empregados, é estratégica e está a evoluir para componentes e motores elétricos para hibridos full hibrid que sustentam o seu crescimento mas são altamente penalizados pela fiscalidade em Portugal”

Sobre a mobilidade do futuro o CEO da Renault em Portugal considera que todas as marcas estão a preparar-se para a automatização dos veículos, cuja evolução dependerá sobretudo das infraestruturas e da legislação e revela uma visão clara sobre o futuro da mobilidade onde eletrificação, híbridos, software, regulação e competitividade global se cruzam num dos momentos mais decisivos da história do automóvel, reafirmando a necessária proteção da indústria europeia.

