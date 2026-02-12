Responsável da Concorrência nos EUA demite-se em clima de tensão com Trump

A principal responsável pelos casos antitrust no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Gail Slater, anunciou esta quinta-feira a demissão, perante críticas à alegada influência política do Governo. Gail Slater, de 54 anos, confirmou a saída numa mensagem publicada na rede social X, onde afirmou deixar o cargo “com grande tristeza e esperança inabalável”.

Vários órgãos de comunicação social norte-americanos, incluindo a NBC, avançaram que o Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, preparava-se para a substituir, alegadamente insatisfeito com a atuação de Slater em processos em curso. Embora as fusões e aquisições não careçam de aprovação formal do Departamento de Justiça, a divisão ‘antitrust’ pode recorrer aos tribunais para bloquear transações que considere lesivas da concorrência.

A saída de Slater surgiu semanas depois de um membro sénior da sua equipa ter denunciado alegadas práticas da administração, que classificou como influenciadas por interesses privados.

Roger Alford referiu-se a “uma batalha” interna no Departamento de Justiça e acusou Chad Mizelle, chefe de gabinete da secretária da Justiça, Pam Bondi, de tomar decisões relevantes com base na proximidade dos requerentes ao movimento MAGA (Make America Great Again), associado a Donald Trump.

Entre os casos apontados como controversos está a mudança de posição do Departamento de Justiça relativamente à aquisição da empresa de redes Juniper Networks pela concorrente HPE. Depois de ter contestado judicialmente o negócio no início de 2025, o Departamento de Justiça chegou posteriormente a um acordo extrajudicial com as empresas, prevendo a alienação de alguns ativos.