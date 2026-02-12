Salários vão arrefecer este ano? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

Com a inflação a recuar e o mercado de trabalho a dar sinais de equilíbrio, como vão evoluir os salários em Portugal em 2026? Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre o que divide a UGT e o Governo na negociação da nova lei do trabalho, e ainda sobre o facto de as empresas afetadas pela tempestade Kristin poderem impor novas funções aos seus trabalhadores, mas apenas temporariamente.

