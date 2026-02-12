Advocatus

SRS Legal assessora ActiveCap Capital Partners em investimento na Natstone

Gustavo Ordonhas Oliveira, sócio responsável pela equipa de Private Equity & Venture Capital liderou a equipa, que contou com os associados Miguel Pereira Bonifácio e Joana Ferreira Gonçalves.

A SRS Legal assessorou a ActiveCap Capital Partners no investimento realizado na Natstone, empresa portuguesa especializada na transformação de pedra natural e no desenvolvimento de soluções ornamentais para projetos de arquitetura e design.

O investimento foi concretizado através do fundo ActiveCap II – Portuguese Growth Fund. A assessoria jurídica da SRS Legal à ActiveCap Capital Partners abrangeu todas as fases da operação, incluindo a estruturação do investimento, due diligence e preparação e negociação da documentação contratual associada. Gustavo Ordonhas Oliveira, sócio responsável pela equipa de Private Equity & Venture Capital da SRS Legal liderou a equipa, que contou com os associados Miguel Pereira Bonifácio e Joana Ferreira Gonçalves.

Com este investimento, “a Natstone inicia uma nova fase de crescimento e consolidação internacional, com vista a consolidar a sua presença em mercados internacionais estratégicos, reforçar a capacidade de inovação, expandir a gama de produtos e reforçar o posicionamento em segmentos de maior valor acrescentado, assentes na diferenciação através do design, funcionalidade e sustentabilidade”.

“Esta operação demonstra o dinamismo do mercado de Private Equity em Portugal e a crescente relevância destes investidores no apoio às empresas com forte potencial de internacionalização e inovação e no desenvolvimento da economia nacional. A nossa equipa trabalhou em estreita articulação com a ActiveCap para estruturar uma solução juridicamente robusta e alinhada com os objetivos estratégicos da ActiveCap e da Natstone”, afirmou Gustavo Ordonhas Oliveira.

