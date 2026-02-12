Temporal expõe Governo a desgaste político. Contestação social pode aumentar

A saída da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, surge como um dos momentos mais críticos da gestão política da crise. Para vários analistas, consultados pelo ECO, a demissão funciona como reconhecimento implícito das dificuldades do Executivo em responder ao impacto das tempestades – tanto no plano operacional como no comunicacional.

Bruno Ferreira Costa, professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior, considera que a decisão reflete a incapacidade do Ministério em garantir uma resposta eficaz no terreno, num contexto em que se tornou visível a falta de autoridade e coordenação. A própria opção de concentrar a resposta na Proteção Civil terá sido influenciada por essa fragilidade política.

Já André Azevedo Alves, professor de Ciência Política da Universidade Católica, entende que, em situações de emergência, a transferência de protagonismo para estruturas técnicas tende a funcionar como amortecedor da responsabilidade política – algo que a demissão acabou por tornar inevitável.

Para a politóloga Sílvia Mangerona, contudo, a queda da ministra não altera o essencial: o comando político da crise sempre pertenceu ao Governo. A saída pode reduzir a pressão imediata, mas não elimina o desgaste provocado por atrasos na resposta e pelos erros de comunicação que marcaram a gestão da catástrofe. No plano político, a demissão fecha a primeira fase da crise – mas abre outra: a da responsabilização.

A resposta do Governo às recentes tempestades poderá abrir um novo ciclo de contestação política e social, mas não há consenso entre os politólogos ouvidos pelo ECO sobre a dimensão imediata desse impacto. Em comum, porém, surge uma ideia: a crise revelou fragilidades na liderança, na comunicação e na perceção pública da preparação do Estado.

Para Bruno Ferreira Costa, “o atual contexto é propício a um aumento da contestação social.”

O Executivo enfrenta simultaneamente vários dossiês complexos – desde a recuperação das zonas afetadas pelo temporal até à reforma laboral, passando pela saúde e crescimento económico –, enquanto o novo ciclo político aberto pelas presidenciais aumenta a pressão pública.

Segundo o académico, os discursos do recém-eleito Presidente da República, António José Seguro, e do candidato derrotado, André Ventura, sinalizam “dificuldades acrescidas” para o primeiro-ministro Luís Montenegro, num momento em que “o país estará mais atento e exigente”.

“Os resultados eleitorais das presidenciais podem dar força a alguns movimentos para pressionarem o Governo, no pressuposto de que o país estará mais atento e exigente”, sinaliza.

Já André Azevedo Alves relativiza a ligação direta entre o mau tempo e o eventual aumento da contestação: o protesto social tenderá a crescer sobretudo se o Governo continuar sem apresentar resultados em problemas estruturais – saúde, habitação, transportes ou economia – mais do que pela gestão imediata da catástrofe.

“A contestação social tenderá a aumentar se o Governo continuar a não conseguir apresentar resultados, mas mais ligada a problemas estruturais – saúde, habitação, transportes ou desempenho económico”, de acordo com o politólogo.

Mais categórica é a politóloga Sílvia Mangerona: depois da tempestade meteorológica virá inevitavelmente uma “tempestade política”, porque a gestão de calamidades é sempre capitalizada pela oposição e expõe o pior da governação.

Delegação na Proteção Civil levanta dúvidas políticas

A decisão de concentrar a resposta operacional na Proteção Civil também divide leituras. Bruno Ferreira Costa associa a opção à fragilidade política da então ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. A demissão recente poderá ser entendida como reconhecimento de incapacidade para gerir a crise e das dificuldades do Ministério em assegurar resposta adequada – mais do que uma tentativa deliberada de fugir à responsabilidade política.

“A sua recente demissão pode ser entendida como um assumir da incapacidade de gerir e lidar com as recentes crises”, salienta. Mas mais do que evitar responsabilidade, diz, tratou-se de reconhecer limitações operacionais: “Não tanto para fugir à responsabilidade política, mas pela verificação das dificuldades do MAI assegurar a resposta adequada.”

Para André Azevedo Alves, porém, o fenómeno é recorrente: “As entidades de natureza técnica funcionam frequentemente como escapes para responsabilidade política em circunstâncias desta natureza.”

Sílvia Mangerona rejeita a ideia de delegação total: a Proteção Civil integra forças operacionais, mas continua subordinada ao Ministério da Administração Interna (MAI), mantendo-se o comando político no Governo: “A delegação total não existe. O comando político é sempre do MAI.”

Onde há maior consenso é na avaliação da comunicação governamental. Os três especialistas apontam atrasos na resposta, fragilidades na liderança, na comunicação e na perceção pública da preparação do Estado.

Erros de comunicação como estes trazem ruído, desconforto e colocam em causa a capacidade do Governo. Sílvia Mangerona Politóloga

Bruno Ferreira Costa sublinha que, em vários momentos, os meios de comunicação social chegaram primeiro aos locais afetados, evidenciando incapacidade de reação rápida e proximidade às populações. A multiplicidade de ministros a intervir publicamente gerou ruído e controvérsia, sinal de ausência de liderança clara: “Faltou liderança, faltou capacidade de resposta e alguma sensibilidade face ao que se vive no terreno.”

André Azevedo Alves considera que o Executivo deveria ter percebido mais cedo a gravidade da situação, mobilizado meios mais rapidamente e transmitido confiança desde o início, além de identificar responsabilidades pelo que falhou: “Era importante transmitir desde o início uma imagem de maior preparação para dar confiança às populações.” E acrescenta a necessidade de responsabilização: “É importante atribuir responsabilidades pelo que falhou.”

Sílvia Mangerona aponta erros concretos de comunicação – desde um vídeo entretanto apagado do ministro António Leitão Amaro até declarações polémicas da ministra da Administração Interna e do primeiro-ministro – que aumentaram desconforto público e colocaram em causa a capacidade governativa. “Erros de comunicação como estes trazem ruído, desconforto e colocam em causa a capacidade do Governo”, sublinha a politóloga.

No conjunto das análises, a tempestade não derruba o Governo, mas expõe fragilidades acumuladas. Se a recuperação falhar ou os problemas estruturais persistirem, o episódio poderá transformar-se no catalisador de um ciclo político mais turbulento.