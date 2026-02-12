VdA é a firma de advogados com melhor reputação, segundo a OnStrategy. Veja quem ficou no top 10

A Vieira de Almeida (VdA) foi considerada a sociedade de advogados com o índice de reputação mais elevado no mercado de 2025, uma conclusão do estudo da RepScore elaborado pela consultora OnStrategy. Entre as dez firmas citadas pelo estudo estão ainda a CMS, a Deloitte Legal, a PLMJ, a Cuatrecasas, a Sérvulo, a Garrigues, a Uría Menéndez, a SRS Legal e a Abreu Advogados.

No ranking das marcas mais relevantes do setor dos serviços jurídicos a VdA ficou novamente em primeiro lugar com um índice de 73,2, mais 0,7 do que no ano anterior, seguida da CMS com 72,1 e da Deloitte Legal com 72. Ainda no top cinco está a PLMJ, pontuada com 71,9 e a Cuatrecasas, com 71,7.

Este estudo anual, desenvolvido pela OnStrategy, e que foi divulgado recentemente, avalia desde 2009 o posicionamento e os níveis emocional e racional de reputação associados de mais de 2000 marcas em Portugal, em mais de 70 setores de atividade. Reflete os atributos de relevância, consideração, confiança, admiração, intenção de compra, preferência, recomendação e defesa das marcas junto dos cidadãos em Portugal.

Numa escala de 100 pontos, entre mais de 2.000 marcas foram auditadas ao longo de todo o ano e que foram previamente identificadas de forma espontânea por mais de 50.000 cidadãos, mais de 8.000 C-Levels Empresariais, mais de 900 jornalistas e mais de 200 líderes de opinião.

O RepScore, que todos os anos é elaborado pela OnStrategy, avalia a relevância e reputação das marcas que atuam no mercado nacional – nacionais ou multinacionais – através de um estudo que envolve mais de milhares de cidadãos. Esta análise é desenvolvida de forma contínua ao longo do ano e em conformidade com a certificação das normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO10668 (avaliação financeira), avaliando os atributos associados à notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração, preferência e recomendação.