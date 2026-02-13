⛽ Gasolina vai subir um cêntimo. Diesel não mexe na próxima semana

Os combustíveis vão voltar a ter um comportamento diferenciado na próxima semana. A gasolina deverá aumentar um cêntimo, mas o diesel não deverá mexer, de acordo com os dados do ACP para a próxima semana.

A partir de segunda-feira, quando for abastecer, deverá continuar a pagar 1,586 euros por litro de gasóleo simples e passará a pagar 1,684 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas e divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Estes preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu 0,1 cêntimos e a gasolina 0,9 cêntimos, um comportamento diferente do esperado pelo mercado, que apontava para uma descida de meio cêntimo no diesel e de um cêntimo na gasolina

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 0,55%, para os 67,89 dólares por barril, e devem terminar a semana a cair 0,8%, naquela que será a segunda semana consecutiva de quedas, à boleia do aparente risco de conflito entre os Estados Unidos e o Irão, que poderia afetar o fornecimento.

Os preços subiram no início da semana devido às preocupações de que os EUA pudessem atacar o Irão, um importante produtor do Médio Oriente, por causa do seu programa nuclear. Mas os comentários feitos na quinta-feira pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de que os EUA poderiam fechar um acordo com o Irão no próximo mês, fizeram com que os preços caíssem na sessão anterior.

Os preços do petróleo estão a descer “perante os sinais de que os EUA procuram mais tempo para chegar a um acordo nuclear com o Irão, reduzindo o prémio de risco geopolítico de curto prazo”, disse o analista da IG, Tony Sycamore, citado pela Reuters.

A Agência Internacional de Energia projetou na quinta-feira, no seu relatório mensal, que o crescimento da procura global de petróleo este ano será mais fraco do que o anteriormente esperado, prevendo-se que a oferta total supere a procura.