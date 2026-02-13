5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, o Eurostat vai divulgar as estimativas rápidas do PIB e do emprego na União Europeia e zona euro referentes ao quarto trimestre de 2025. A marcar o dia está ainda a divulgação de estatísticas do emprego em Portugal referentes ao quarto trimestre, os números da inflação nos EUA relativos a janeiro e o debate parlamentar sobre o Imposto Único de Circulação e a Conta Geral do Estado de 2024.

Como está a remuneração mensal média?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar as estatísticas do emprego, nomeadamente a remuneração bruta mensal média por trabalhador e o custo do trabalho referentes ao quarto trimestre. No terceiro trimestre, o salário médio subiu 5,3% face ao período homólogo do ano anterior.

E como está o emprego público?

Esta sexta-feira está ainda prevista a divulgação da síntese estatística do emprego público relativa ao quarto trimestre de 2025. Durante o terceiro trimestre, os postos de trabalho no emprego público recuaram 0,2%, caindo para 759.402.

O PIB cresceu na zona euro?

O Eurostat, o serviço de estatística oficial da União Europeia, vai publicar esta sexta-feira as estimativas rápidas do produto interno bruto (PIB) e do emprego na UE e na zona euro referentes ao quarto trimestre de 2025. No terceiro trimestre, o PIB subiu 0,3% comparativamente ao período de abril a junho.

Parlamento debate IUC e Conta Geral do Estado

Pelas 10h00, arranca o plenário da Assembleia da República com a discussão sobre o Imposto Único de Circulação (IUC) e a Conta Geral do Estado de 2024. O debate sobre o IUC surge numa altura em que se discute a tributação automóvel em Portugal, enquanto a análise da Conta Geral do Estado permite avaliar a execução orçamental e o estado das contas públicas.

Estados Unidos divulgam inflação de janeiro

A agenda desta sexta-feira fica ainda marcada pela divulgação, da parte dos Estados Unidos, do índice de preços no consumidor referente a janeiro. Os dados da inflação são aguardados com expectativa pelos mercados, numa altura em que a Reserva Federal pondera os próximos passos na sua política monetária.