5 coisas que vão marcar o dia
O INE vai divulgar a remuneração bruta mensal média por trabalhador. Já os Estados Unidos vão publicar a inflação de janeiro e o Parlamento vai debater o IUC e a Conta Geral do Estado de 2024.
Esta sexta-feira, o Eurostat vai divulgar as estimativas rápidas do PIB e do emprego na União Europeia e zona euro referentes ao quarto trimestre de 2025. A marcar o dia está ainda a divulgação de estatísticas do emprego em Portugal referentes ao quarto trimestre, os números da inflação nos EUA relativos a janeiro e o debate parlamentar sobre o Imposto Único de Circulação e a Conta Geral do Estado de 2024.
Como está a remuneração mensal média?
O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar as estatísticas do emprego, nomeadamente a remuneração bruta mensal média por trabalhador e o custo do trabalho referentes ao quarto trimestre. No terceiro trimestre, o salário médio subiu 5,3% face ao período homólogo do ano anterior.
E como está o emprego público?
Esta sexta-feira está ainda prevista a divulgação da síntese estatística do emprego público relativa ao quarto trimestre de 2025. Durante o terceiro trimestre, os postos de trabalho no emprego público recuaram 0,2%, caindo para 759.402.
O PIB cresceu na zona euro?
O Eurostat, o serviço de estatística oficial da União Europeia, vai publicar esta sexta-feira as estimativas rápidas do produto interno bruto (PIB) e do emprego na UE e na zona euro referentes ao quarto trimestre de 2025. No terceiro trimestre, o PIB subiu 0,3% comparativamente ao período de abril a junho.
Parlamento debate IUC e Conta Geral do Estado
Pelas 10h00, arranca o plenário da Assembleia da República com a discussão sobre o Imposto Único de Circulação (IUC) e a Conta Geral do Estado de 2024. O debate sobre o IUC surge numa altura em que se discute a tributação automóvel em Portugal, enquanto a análise da Conta Geral do Estado permite avaliar a execução orçamental e o estado das contas públicas.
Estados Unidos divulgam inflação de janeiro
A agenda desta sexta-feira fica ainda marcada pela divulgação, da parte dos Estados Unidos, do índice de preços no consumidor referente a janeiro. Os dados da inflação são aguardados com expectativa pelos mercados, numa altura em que a Reserva Federal pondera os próximos passos na sua política monetária.
