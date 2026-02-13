Amazon e Kavita Parmar abordam o desafio da renovação geracional nos ofícios tradicionais espanhóis no Madrid Design Festival

Pelo quarto ano consecutivo, a Amazon participa neste festival com um projeto que liga tradição, design e tecnologia para refletir sobre como o comércio eletrónico pode desempenhar um papel catalisador na adaptação dos negócios tradicionais aos novos hábitos de consumo e como pode ajudá-los a alcançar novos clientes e continuar a crescer sem perder a sua identidade, conforme indicado num comunicado.

A instalação pode ser visitada até 22 de fevereiro, das 11h às 21h, dentro da programação da Fiesta Design, um dos eixos principais do Madrid Design Festival, na Institución Libre de Enseñanza, no Paseo del General Martínez Campos 14, em Madrid.

«Relevo Generacional» é um projeto que surge de uma realidade urgente: muitos ofícios tradicionais e pequenos negócios em Espanha não encontram quem os substitua. Parte do património industrial e social do país corre o risco de desaparecer e, por isso, na Amazon, queremos mostrar como o comércio eletrónico pode ajudar os artesãos e os negócios locais a conectarem-se com novos clientes e mercados, através da formação de novas gerações que apostam no design e na tecnologia como guia no seu caminho para o futuro», afirmou a diretora-geral da Amazon para Espanha e Portugal, Ruth Díaz.

A proposta da Amazon materializa-se numa instalação concebida pela artista Kavita Parmar, reconhecida pelo seu compromisso com o trabalho artesanal e os processos colaborativos. Trabalhou em estreita colaboração com oficinas de diferentes ofícios e territórios de Espanha, como Las Hidalgas Taller Alberdi Makila, Ana Belén Rodríguez, Jorge Bellón ou a família Pablo Tito. Todos eles apresentam peças criadas especificamente para o concurso, valorizando os processos manuais e minuciosos de cada ofício.

“Relevo Generacional surge do desejo de cuidar e dar continuidade aos ofícios e às formas de fazer que nos trouxeram até aqui. Para mim, este projeto é um processo vivo, construído em diálogo constante com os artesãos, respeitando os seus tempos, os seus gestos e o seu conhecimento. Cada objeto exposto é um convite: tocar para recordar, aprender para transmitir, aproximar ferramentas contemporâneas para que as mãos que hoje exercem o ofício encontrem novas mãos dispostas a sustentá-lo amanhã», explicou a artista Kavita Parmar.

Desde a sua chegada à Espanha há mais de 14 anos, a Amazon tem mantido um firme compromisso com o tecido produtivo local, disponibilizando a empresas de todos os tamanhos e artesãos ferramentas, tecnologia e infraestrutura para ampliar o seu alcance e conectar-se com clientes dentro e fora da Espanha.

Atualmente, 75% das PME espanholas que vendem na Amazon exportam os seus produtos para fora de Espanha e ultrapassaram os 1,2 mil milhões de euros em vendas internacionais em 2024. O objetivo é chegar aos 2 mil milhões em exportações até 2030. Estas PME estão espalhadas por todo o território nacional e cerca de 30% operam em municípios com menos de 30 000 habitantes, o que contribui para a dinamização económica da Espanha rural.

Um exemplo de renovação geracional dessas PMEs que vendem na Amazon é a Escobas Mendi, uma empresa familiar de quarta geração de uma pequena cidade de Navarra, Valtierra, dedicada à produção artesanal de vassouras de milho. Graças ao comércio eletrónico, conseguiu dar continuidade ao seu ofício: hoje, as suas vassouras chegam a muitos países através das lojas da Amazon, demonstrando como a tecnologia pode ser aliada da tradição.

«Desde que assumi a responsabilidade pela renovação geracional do meu pai, tenho trabalhado para inovar sem perder a essência do nosso ofício. Vender na Amazon permitiu-nos lançar novos produtos e chegar a clientes que nunca teríamos alcançado a partir da nossa oficina. Agora estamos a dar mais um passo: permitir que cada cliente desenhe a sua própria vassoura, escolhendo o formato e o tipo de cabo. É a nossa forma de manter viva a tradição enquanto olhamos para o futuro”, afirmou o proprietário da Escobas Mendi, Miguel Mendi.

A instalação projetada por Kavita propõe um percurso sensorial que coloca em diálogo materiais, objetos e processos, visibilizando a atualidade desses ofícios. Em linha com o lema do festival, «Redesenhar o mundo», a instalação propõe como o design e a tecnologia podem ampliar estes conhecimentos e abrir novas oportunidades para pequenas empresas, muitas delas localizadas em zonas rurais.

Uma das peças que compõem a instalação é El Kiosko, criada pela florista Ana Belén Rodríguez, pioneira em Espanha no uso de materiais colhidos localmente em vez de flores cortadas de origem não rastreável. A sua ideia reinterpreta o quiosque tradicional com materiais colhidos localmente. A peça convida os visitantes a refletir sobre a transmissão cultural através do design e como a tecnologia pode ampliar a visibilidade das tradições, conectando-as a novos públicos através de canais digitais.

Também está presente La Makila, uma estrutura que abriga bastões de madeira dispostos verticalmente, inspirados na tradicional makila basca. Foi criada em colaboração com a oficina Alberdi Makila, fundada em 1948. A Alberdi Makila representa a terceira geração de fabricantes de makilas, cuja continuidade dependeu da expansão para além de um mercado local em declínio. Através da narrativa digital, da distribuição internacional e do acesso a públicos no estrangeiro — especialmente no Japão —, a oficina transformou uma tradição profundamente enraizada num objeto de valor global.

Por outro lado, Sanandresiños propõe uma homenagem à tradição galega dos Sanandresiños, reinterpretada pelo jovem artesão Jorge Bellón, com uma abordagem contemporânea. Graças ao trabalho de Bellón, as tradições do artesanato popular de San Andrés sobrevivem numa aldeia onde a renovação geracional estava em risco. O projeto conecta o conhecimento ancestral com a inovação, demonstrando como as ferramentas digitais podem democratizar o acesso a esses ofícios, permitindo que os artesãos alcancem públicos globais e mantenham viva a tradição. Esta peça demonstra como as ferramentas digitais podem sustentar não apenas um objeto, mas todo um ecossistema de memória, identidade e prática comunitária.

A peça Trashumancia celebra a transumância e a lã espanhola, criada em colaboração com Las Hidalgas e Made in Slow – de Alberto Díaz – para reconectar a tradição pastoral local com o design contemporâneo, transformando a lã espanhola, anteriormente subvalorizada, num recurso distribuído internacionalmente.

Finalmente, a peça El Barro, em colaboração com a família Pablo Tito – que reúne quatro gerações a trabalhar simultaneamente -, valoriza o processo cerâmico e a continuidade geracional na produção artesanal. A tecnologia funciona aqui como uma ferramenta de documentação, divulgação e acesso a novos mercados, garantindo que um conhecimento altamente localizado continue a evoluir.