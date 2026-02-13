Bruxelas debate com Portugal revisão de PRR mas desconhece plano português

A Comissão Europeia disse esta sexta-feira estar a debater com Portugal uma revisão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) devido às consequências do mau tempo, mas indicou desconhecer uma iniciativa com nome idêntico apenas com fundos portugueses.

“Estamos a debater com Portugal uma possível alteração ao seu PRR. Não posso revelar quaisquer detalhes. Ainda está em discussão e, assim que esta alteração for apresentada, poderemos fornecer mais informações”, disse o porta-voz do executivo comunitário para a área das reformas, Maciej Berestecki.

Já questionado sobre a criação de um Plano de Recuperação e Resiliência exclusivamente com verbas portuguesas, na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia em Bruxelas, Maciej Berestecki referiu não ter “conhecimento desta iniciativa”.

“Se Portugal pode ou não usar este nome. Bem, veremos. Não creio que haja qualquer problema em Portugal usar um nome semelhante para o seu próprio projeto, mas, repito, não tenho mais informações”, adiantou, em resposta à Lusa.

O Governo já anunciou que vai rever o PRR para responder às consequências das tempestades que têm vindo a afetar o país, bem como criar um Programa português de Recuperação e Resiliência (PTRR), só com verbas nacionais, para enfrentar tais problemas.