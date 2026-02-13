Caldea e Julieta unem-se para estrear «Cien por cien», um videoclipe gravado no centro andorrano

A colaboração entre Caldea e Julieta nasceu de uma conexão natural entre a mensagem da canção e os valores da marca, conforme informado em um comunicado à imprensa. «Cien por cien» fala sobre viver com intensidade, aproveitar o momento ao máximo e conectar-se com a própria natureza, «uma filosofia que se liga diretamente a «Fluye», o conceito da marca que define a experiência de Caldea».

As filmagens foram realizadas em vários espaços do complexo de Andorra: lagoas, banhos, saunas e áreas arquitetónicas singulares. O videoclipe, dirigido pela realizadora Alba Ricart, valoriza tanto a experiência sensorial que Caldea oferece como a arquitetura icónica do edifício e as novas intervenções que foram realizadas.

Com esta ação, realizada em colaboração com a agência criativa Usted e a produtora Vampire, associada ao festival Primavera Sound, a Caldea reafirma o seu compromisso «de se conectar com novos públicos através de uma linguagem universal como é a música, posicionando-se como uma experiência imprescindível e contemporânea dentro da oferta de Andorra».