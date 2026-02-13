Coverflex lança simulador de IRS para “simplificar” declaração de rendimentos
“Continua a ser, para muitos contribuintes, um processo pouco intuitivo e que suscita várias dúvidas”, afirma Inês Odila, country manager em Portugal da empresa de benefícios extrassalariais.
A empresa portuguesa Coverflex, que desenvolve produtos para trabalhadores como cartões de refeições, lançou esta sexta-feira um novo simulador para o IRS. O objetivo é que as pessoas possam calcular o valor das suas deduções no IRS, considerando os rendimentos obtidos em 2025.
A ferramenta considera todas as despesas dedutíveis realizadas ao longo do ano passado (saúde, educação, encargos com habitação, PPR, donativos, entre outros) e também as contribuições feitas para o Regime Público de Capitalização, um mecanismo voluntário de poupança para a reforma gerido pela Segurança Social que permite acumular capital através de Certificados de Reforma, garantindo assim uma estimativa mais precisa do imposto final a pagar ou a receber.
“O IRS continua a ser, para muitos contribuintes, um processo pouco intuitivo e que suscita várias dúvidas. Com o Simulador de IRS 2026, queremos tornar esta tarefa mais simples, ajudando as pessoas a esclarecer questões comuns, a ter uma ideia mais clara do que esperar, e a planear antecipadamente se tiverem de pagar imposto, podendo assim preencher a declaração com maior segurança”, afirma a country manager da Coverflex em Portugal, Inês Odila.
A fintech com sede em Braga diz que tem o “compromisso de facilitar a gestão financeira, disponibilizando ferramentas que ajudam as pessoas a tomar decisões informadas e a lidar melhor com processos como o IRS”.
Fundada em 2019 por Luís Rocha, Miguel Santo Amaro, Nuno Pinto, Rui Carvalho e Tiago Fernandes, a Coverflex trabalha na área dos benefícios extrassalariais, nomeadamente seguros, subsídio de refeição, pagamento flexível (flexpay), orçamentos e descontos. Desde a sua fundação, a startup já levantou 20 milhões de euros em capital de risco, incluindo a maior ronda de financiamento inicial (pré-seed) de sempre em Portugal, no valor de cinco milhões de euros.
