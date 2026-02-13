Custos das empresas com salários aumentaram 5,5% no ano passado

Os custos suportados pelas empresas com os salários dos seus trabalhadores aumentaram 5,5% no último ano, face a 2024, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Corresponde, ainda assim, a uma desaceleração em comparação com a subida que tinha sido registada em 2024.

“Em 2025, o Índice do Custo do Trabalho aumentou 5,5%, a que corresponderam acréscimos de 5,5% nos custos salariais e nos outros custos. O custo médio por trabalhador aumentou 5,5% e o número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador aumentou 0,2%”, sublinha o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Em comparação, em 2024, tanto o custo do trabalho global como os custos salariais tinham aumentado 8,3%, o que significa que 2025 ficou marcado, contas feitas, por um abrandamento dos custos das empresas por cada hora efetivamente trabalhada. Não é um dado que surpreenda, tendo em conta que, conforme divulgou esta manhã o INE, o salário médio praticado em Portugal arrefeceu no último ano.

No que diz respeito às diferenças entre o privado e o público, o INE informa que o Índice do Custo do Trabalho aumentou 5,6% no setor fora do Estado (tinha subido 8,2% em 2024) e cresceu 5,3% nas atividades ligadas à Administração Pública (o que compara com o disparo de 8,5% de 2024).

Por outro lado, olhando especificamente para o quarto trimestre de 2024, os dados divulgados esta manhã permitem perceber que o índice já referido subiu 6,9%. Já os custos salariais cresceram 7,0% entre outubro e dezembro, enquanto os demais custos (como a contribuição patronal para a Segurança Social e o seguro de acidentes de trabalho) subiram 6,9% face ao mesmo trimestre do ano passado.

(Notícia atualizada às 11h58)