Dentsu em turbilhão após prejuízo recorde de 1,8 mil milhões de euros

O grupo sediado no Japão vai substituir o seu CEO e mudar a hierarquia de liderança global, tendo também desistido da venda da operação internacional.

O grupo de publicidade Dentsu, sediado no Japão, anunciou esta sexta-feira que vai substituir o seu atual presidente e CEO da operação global Hiroshi Igarashi — que também exerce o cargo de presidente executivo global — pelo atual CEO da Dentsu Japão e vice-diretor global de operações, Takeshi Sano, a partir de 27 de março.

A decisão foi tomada após a empresa ter registado em 2025 um prejuízo recorde de 327,6 mil milhões de ienes — cerca de 1,8 mil milhões de euros. Pela primeira vez desde que está listada em bolsa — 2001 — que a empresa decidiu não pagar dividendos aos acionistas, informa o Financial Times.

As perdas foram impulsionadas por 310 mil milhões de ienes — cerca de 1,71 mil milhões de euros — em imparidades provenientes das regiões das Américas e da Europa, Médio Oriente e África (EMEA) no quarto trimestre. Ao longo de todo o ano, as imparidades totalizaram 396,1 mil milhões de ienes — 2,18 mil milhões de euros.

Em declarações à Campaign, a Dentsu revelou ainda que desistiu de vender o seu negócio internacional, algo que a imprensa internacional havia já avançado em janeiro estar em cima da mesa.

“Após cuidadosa consideração, neste momento, decidimos não prosseguir com uma parceria abrangente para o negócio internacional que dependesse totalmente de um parceiro externo. Em vez disso, iremos acelerar e impulsionar a transformação e o crescimento do nosso negócio global, enquanto reconstruímos o nosso negócio internacional com urgência e rapidez”, confirmou um porta-voz do grupo.

Há ainda mais mudanças planeadas, com a simplificação da hierarquia de liderança global da Dentsu. A empresa irá eliminar os cargos de global chief operating officer (COO) e de presidente global. Pela primeira vez, os CEOs regionais e os global practice presidents vão reportar ao CEO da operação global.

Para apoiar esta nova estrutura, são criadas duas novas funções executivas, um global chief transformation officer (GCTO) — para iniciativas de transformação em toda a organização e alinhamento de estratégias, operações e esforços tecnológicos a nível global — e um novo global chief corporate affairs officer (GCCAO) — que será criado para supervisionar a governação nas áreas jurídica e compliance, controlo interno e risco, e sustentabilidade.

Apesar de todas as mudanças na estrutura mundial, André Freire de Andrade mantém-se como CEO da Dentsu Europa, Médio Oriente e África.

A Dentsu está ainda a executar planos de reestruturação da sua operação internacional, onde está incluindo o corte de 3.400 postos de trabalho — equivalente a 8%. Até ao momento, já reduzirem em 2.100 postos, com a empresa a prever o fim do processo até ao final deste ano.