Sustentabilidade

Dos frigoríficos às televisões. Concelhos afetados por tempestades vão ter recolha porta a porta gratuita

ERP vai recolher lixo eletrónico pesado de cidadãos e empresas nos sítios mais afetados pelas tempestades. Frigoríficos, televisões e impressoras estão na lista. Saiba onde e como pode pedir recolha.

A ERP Portugal, que é uma entidade gestora de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) e de resíduos de baterias (RB), vai fazer uma recolha gratuita, porta-a-porta, de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos de grande porte que foram danificados no “comboio de tempestades” que tem assolado o país.

A ação destina-se a apoiar tanto empresas como cidadãos nos concelhos mais afetados, facilitando a remoção e garantindo a reciclagem segura destes materiais”, indica a empresa, num comunicado enviado às redações.

Esta operação, explica a entidade gestora, tem como objetivo mitigar os impactos secundários da tempestade, evitando que equipamentos como frigoríficos, arcas congeladoras, máquinas de lavar roupa e loiça, ou televisores de grande dimensão, no caso dos cidadãos, ou impressoras e outros equipamentos, no caso das empresas, sejam descartados de forma incorreta, “o que representaria um grave risco para os solos e recursos hídricos”.

Os cidadãos e empresas que necessitem de agendar a recolha de equipamentos de grande porte devem contactar através do website eureciclo.pt, do telefone 800 20 88 89 ou do endereço de e-mail [email protected]. O agendamento será realizado de acordo com a disponibilidade e a rota das equipas de recolha.

“O objetivo é prestar auxílio a todas as zonas fortemente afetadas”, pelo que a ERP está focada nos concelhos declarados em situação de calamidade ou contingência. Contudo, a empresa refere que a lista poderá ser ajustada consoante as necessidades identificadas no terreno. Para já inclui os seguintes concelhos, organizados por distrito:

  • Distrito de Aveiro: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Ovar, Sever do Vouga
  • Distrito de Coimbra: Coimbra, Montemor-o-Velho, Soure
  • Distrito de Leiria: Leiria
  • Distrito de Santarém: Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Golegã, Santarém, Torres Novas
  • Distrito de Setúbal: Alcácer do Sal.

Para equipamentos de menor dimensão, como pequenos eletrodomésticos, pilhas ou baterias, a ERP Portugal conta com a sua rede de pontos de recolha, que inclui a Worten. Este espaço funciona como ponto de entrega em todas as suas nove lojas nas zonas afetadas pelas tempestades.

“Com esta iniciativa, queremos não só facilitar a gestão de um problema muito prático – a remoção de equipamentos pesados e danificados – mas também assegurar que cada um deles é encaminhado para reciclagem”, afirma Ricardo Neto, Presidente da ERP Portugal, citado no comunicado.

“É a nossa responsabilidade contribuir para a recuperação sustentável das comunidades, prevenindo um potencial desastre ambiental e promovendo a economia circular, mesmo em tempos de crise.”

