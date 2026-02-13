É proibido consumir bebidas alcoólicas nas ruas de Lisboa já a partir da meia-noite deste sábado

A partir da meia-noite deste sábado é proibida a venda de bebidas para consumo no exterior dos estabelecimentos comerciais na cidade de Lisboa. Quem não cumprir arrisca uma multa entre os 1.000 e os 3.000 euros. Uma hora e meia antes da medida entrar em vigor, uma equipa da Câmara Municipal e da Polícia Municipal desloca-se ao Bairro Alto para sensibilizar os noctívagos e comerciantes para a proibição.

A limitação de venda de bebidas alcoólicas para consumo no exterior dos estabelecimentos comerciais da cidade já foi aprovada em reunião do Executivo, sob liderança do social-democrata Carlos Moedas. Tem como principal objetivo “evitar a continuidade e agravamento de um problema que colide com o bem-estar e tranquilidade pública”, sustenta o município.

A proibição é aplicável a todo o território da cidade, “de domingo a quinta-feira, entre as 23 horas e as 8 horas do dia seguinte”, e à sexta-feira, sábado e vésperas de feriado, entre a meia-noite e as 8 horas do dia seguinte.

As pessoas singulares que não cumprirem a medida arriscam-se a pagar uma multa que pode chegar aos 1.000 euros e as pessoas coletivas aos 3.000 euros.

A medida aplicar-se-á a restaurantes, cafés, casas de chá, pastelarias, bares, discotecas, casas de fado, salas de espetáculos, teatros, cinemas, casinos, hotelaria, postos de abastecimento de combustível e lojas de conveniência.

O vereador da Economia da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura, acompanhará esta ação na Rua da Rosa com a Rua Luísa Todi, no Bairro Alto.