É proibido consumir bebidas alcoólicas nas ruas de Lisboa já a partir da meia-noite deste sábado
Quem não cumprir pode arriscar-se a pagar uma multa que pode variar entre 1.000 euros para pessoas singulares e 3.000 euros para as pessoas coletivas.
A partir da meia-noite deste sábado é proibida a venda de bebidas para consumo no exterior dos estabelecimentos comerciais na cidade de Lisboa. Quem não cumprir arrisca uma multa entre os 1.000 e os 3.000 euros. Uma hora e meia antes da medida entrar em vigor, uma equipa da Câmara Municipal e da Polícia Municipal desloca-se ao Bairro Alto para sensibilizar os noctívagos e comerciantes para a proibição.
A limitação de venda de bebidas alcoólicas para consumo no exterior dos estabelecimentos comerciais da cidade já foi aprovada em reunião do Executivo, sob liderança do social-democrata Carlos Moedas. Tem como principal objetivo “evitar a continuidade e agravamento de um problema que colide com o bem-estar e tranquilidade pública”, sustenta o município.
A proibição é aplicável a todo o território da cidade, “de domingo a quinta-feira, entre as 23 horas e as 8 horas do dia seguinte”, e à sexta-feira, sábado e vésperas de feriado, entre a meia-noite e as 8 horas do dia seguinte.
As pessoas singulares que não cumprirem a medida arriscam-se a pagar uma multa que pode chegar aos 1.000 euros e as pessoas coletivas aos 3.000 euros.
A medida aplicar-se-á a restaurantes, cafés, casas de chá, pastelarias, bares, discotecas, casas de fado, salas de espetáculos, teatros, cinemas, casinos, hotelaria, postos de abastecimento de combustível e lojas de conveniência.
O vereador da Economia da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura, acompanhará esta ação na Rua da Rosa com a Rua Luísa Todi, no Bairro Alto.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
É proibido consumir bebidas alcoólicas nas ruas de Lisboa já a partir da meia-noite deste sábado
{{ noCommentsLabel }}