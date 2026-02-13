Advocatus

Entrevista a Bárbara Godinho Correia. Edição de fevereiro da Advocatus

  • Advocatus
  • 9:00

Na Advocatus de fevereiro pode ler a entrevista à sócia da PLMJ Bárbara Godinho Correia e ainda especiais sobre as novas regras de cibersegurança e dos criptoativos.

Bárbara Godinho Correia, sócia na área de Corporate M&A da PLMJ, é a grande entrevistada desta edição. O seu nome tem sido associado às principais transações de M&A ocorridas em Portugal nos últimos anos, incluindo grandes operações de fusões, privatizações e aquisições. Concluiu em novembro de 2024 o Programa Avançado para Administradores Não Executivos no Instituto Português de Corporate Governance.

A advogada perspetiva para 2026 algum aceleramento com os grandes projetos, como a concretização do TGV e o novo aeroporto, bem como com a “corrida contra o tempo na utilização dos fundos do PRR e com um Banco de Fomento que parece estar com um fôlego renovado e muito comprometido com fazer mexer o investimento em Portugal e, por essa via, também o M&A”.

Bárbara Godinho, sócia na área de Corporate M&A da PLMJ, em entrevista ao ECO/AdvocatusHugo Amaral/ECO

O Governo aprovou um novo regime de cibersegurança que transpõe a Diretiva NIS2 e entra em vigor em abril. A nova lei reforça a resiliência digital em Portugal, impondo deveres mais exigentes de governação, gestão de risco e reporte de incidentes às entidades. O diploma alarga a responsabilidade dos órgãos de gestão e prevê coimas que podem atingir os 10 milhões de euros. Para muitas empresas, sobretudo PME, o desafio passa agora por adaptar-se a um quadro regulatório mais exigente e transversal.

Nesta edição pode ainda ler um especial sobre criptoativos. Em julho, Portugal passa a aplicar novas regras para criptoativos, obrigando plataformas a identificar quem envia e recebe fundos. A medida aumenta a transparência e a segurança jurídica, mas torna as transações mais lentas e reduz o anonimato. Empresas enfrentam desafios tecnológicos e custos elevados, enquanto investidores ganham confiança, mas com maior burocracia.

Inês Gomes Ferreira, sócia da SérvuloHugo Amaral/ECO

Inês Gomes Ferreira é a advogada do mês desta edição. A recente sócia da Sérvulo & Associados espera “contribuir ativamente” para a continuação do crescimento da área de Corporate & M&A. Para o ano de 2026, antecipa um mercado de M&A mais “seletivo” e “estratégico”, uma vez que considera que os investidores serão cada vez mais “criteriosos” e “orientados para oportunidades que gerem valor sustentável a longo prazo”.

A Travassos, Albuquerque & Associados faz um balanço positivo do percurso de 12 anos, marcado por um crescimento “sustentado” e “consciente”. Apostando desde cedo na especialização em áreas emergentes, em particular no direito das tecnologias de informação, a firma quer reforçar a equipa, consolidar áreas estratégicas e investir em novas ferramentas de trabalho. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

João de TravassosHugo Amaral/ECO

A Eversheds Sutherland prestou assessoria jurídica à Mota Engil, num financiamento de USD214M junto do IFC (Grupo Banco Mundial). A equipa de Portugal envolvida nesta transação foi liderada pelo sócio Ricardo Couto (Head of Banking and Finance) e pelo associado Pedro Castro Casal (Banking and Finance). Descubra todos os pormenores da operação na rubrica negócio do mês da 173.ª edição.

Assine a revista Advocatus aqui.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Entrevista a Bárbara Godinho Correia. Edição de fevereiro da Advocatus

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

VdA é a firma de advogados com melhor reputação

Frederico Pedreira,

Entre as dez firmas citadas pelo estudo da RepScore estão ainda a CMS, a Deloitte Legal, a PLMJ, a Cuatrecasas, a Sérvulo, a Garrigues, a Uría Menéndez, a SRS Legal e a Abreu Advogados.