Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 51 milhões de euros

  • ECO
  • 20:27

O jackpot desta sexta-feira é de 51 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 51 milhões de euros, decorreu esta sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, 13 de fevereiro:

Números: 9, 13, 31, 37 e 40

Estrelas: 6 e 9

Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 51 milhões de euros

