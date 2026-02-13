Estado emprega mais de 766 mil trabalhadores, um novo recorde

O Estado empregava no ano passado mais de 766 mil funcionários públicos, um novo máximo histórico, de acordo com a síntese estatística da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), divulgada esta sexta-feira. O recorde surge à boleia das contratações nas áreas da Educação e Saúde da Administração Central, de acordo com o mesmo documento. Ganho médio mensal já ultrapassa os 2.260 euros.

A 31 de dezembro de 2025, o emprego no setor das administrações públicas situou-se “em 766.278 postos de trabalho”, assinalando “um aumento de 1,7% em termos homólogos”, o que corresponde a mais 12.721 trabalhadores, e uma subida de 0,9% face ao trimestre anterior, o que se traduz em mais 6.841 contratações, revela a DGAEP. “Em relação a 31 de dezembro de 2011, início da série estatística, o aumento foi de 38.577 postos de trabalho (+5,3%)”, de acordo com os mesmos dados.

(Notícia em atualização)