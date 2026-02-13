Fernando Ulrich vai ser conselheiro do Banco de Fomento
Chairman do BPI é dos poucos banqueiros em Portugal que se enquadra no perfil traçado. Composição do conselho estratégico deverá ser conhecida até ao final de fevereiro.
O chairman do BPI, Fernando Ulrich, foi convidado a integrar o novo conselho consultivo do Banco Português de Fomento (BPF). Segundo o Jornal Económico (acesso pago), o banqueiro aceitou o convite, ressalvando, contudo, que está dependente das necessárias autorizações das entidades reguladoras.
É ao Ministério da Economia que compete a escolha dos membros deste órgão consultivo que o CEO Gonçalo Regalado batizou de conselho estratégico. Porém, alguns convites estão a ser feitos pelo próprio Nuno Amado, presidente do conselho consultivo. O BPF conta estar em condições de apresentar a nova composição do conselho estratégico no final deste mês.
Em janeiro, numa entrevista ao mesmo jornal e sobre a composição deste órgão, Regalado tinha afirmado que juntaria “a experiência, o conhecimento, o saber-fazer da finança, da banca, de gente com provas dadas”. Ora, o atual presidente do conselho de administração do Banco BPI é dos poucos banqueiros do mercado português que encaixa no perfil traçado, tendo em conta que o que o BPF pretende são administradores não executivos e que estejam atualmente em funções.
