Banca

Fernando Ulrich vai ser conselheiro do Banco de Fomento

  • ECO
  • 9:24

Chairman do BPI é dos poucos banqueiros em Portugal que se enquadra no perfil traçado. Composição do conselho estratégico deverá ser conhecida até ao final de fevereiro.

O chairman do BPI, Fernando Ulrich, foi convidado a integrar o novo conselho consultivo do Banco Português de Fomento (BPF). Segundo o Jornal Económico (acesso pago), o banqueiro aceitou o convite, ressalvando, contudo, que está dependente das necessárias autorizações das entidades reguladoras.

É ao Ministério da Economia que compete a escolha dos membros deste órgão consultivo que o CEO Gonçalo Regalado batizou de conselho estratégico. Porém, alguns convites estão a ser feitos pelo próprio Nuno Amado, presidente do conselho consultivo. O BPF conta estar em condições de apresentar a nova composição do conselho estratégico no final deste mês.

Em janeiro, numa entrevista ao mesmo jornal e sobre a composição deste órgão, Regalado tinha afirmado que juntaria “a experiência, o conhecimento, o saber-fazer da finança, da banca, de gente com provas dadas”. Ora, o atual presidente do conselho de administração do Banco BPI é dos poucos banqueiros do mercado português que encaixa no perfil traçado, tendo em conta que o que o BPF pretende são administradores não executivos e que estejam atualmente em funções.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Fernando Ulrich vai ser conselheiro do Banco de Fomento

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

“Estouraram com mais de 20 mil milhões!”, diz Ulrich

Advocatus,

O chairman do BPI, Fernando Ulrich, foi ouvido esta terça no julgamento do BES. Chegou a defender publicamente que as autoridades deviam ter atuado mais cedo face aos problemas no GES.