Hoje nas notícias: Ulrich, bancos e primo de Sócrates

O chairman do BPI, Fernando Ulrich, foi convidado a integrar o novo conselho consultivo do Banco Português de Fomento e aceitou. Um estudo da Autoridade da Concorrência identificou obstáculos à mudança de conta por parte dos bancos, deixando várias recomendações para tornar o processo mais simples e transparente para o consumidor. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta sexta-feira.

Ulrich vai ser conselheiro do Banco de Fomento

O chairman do BPI, Fernando Ulrich, foi convidado a integrar o novo conselho consultivo do Banco Português de Fomento (BPF). Fernando Ulrich confirma que aceitou o convite, mas ressalvou que está dependente das necessárias autorizações dos reguladores. Compete ao Ministério da Economia a escolha dos membros deste órgão consultivo que Gonçalo Regalado batizou de conselho estratégico, mas alguns convites estão a ser feitos pelo próprio Nuno Amado, presidente do conselho consultivo. O BPF conta estar em condições de apresentar aquela que será a nova composição do conselho estratégico no final deste mês.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

AdC quer acabar com truques da banca para reter clientes

A Autoridade da Concorrência (AdC) quer tornar mais fácil o encerramento de uma conta bancária, de modo a que os consumidores tenham verdadeira liberdade de escolha. Num estudo, a entidade reguladora aponta uma “fraca mobilidade” de clientes, uma “limitada pressão concorrencial” na banca, bem como “entraves burocráticos e operacionais” à utilização do serviço de mudança de conta, pelo que avança com 16 recomendações, que resultam de contributos do Banco de Portugal, de associações de consumidores e dos próprios bancos. Entre as medidas propostas constam a centralização da mudança de conta numa entidade independente e a possibilidade de se avançar com a portabilidade do IBAN — algo que depende do Banco de Portugal. Acabar com a cobrança de comissão antecipada nos créditos com taxa variável e mistas (no período em que esta é variável) e definir patamares máximos de comissão para a taxa contratos com taxa fixa são outras recomendações da AdC.

Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago).

Carlos Santos Silva comprou casa a primo de Sócrates por 775 mil euros em 2022

Carlos Santos Silva pagou 775 mil euros a Pedro Pinto de Sousa, irmão de José Paulo Pinto de Sousa (arguido da ‘Operação Marquês’) — ambos primos de José Sócrates –, pela compra de uma vivenda no Vale das Andorinhas, na zona da Malveira (concelho de Mafra). O negócio, realizado em 2022, terá repetido alegados esquemas de branqueamento de capitais investigados na ‘Operação Marquês’ e que visavam fazer chegar fundos ao antigo primeiro-ministro. No centro da venda estará uma simulação de uma dívida em Angola. O empresário angolano Anjos Ferreira adquiriu uma sociedade naquele país, denominada Salinas do Tchiome Lda, a José Paulo Pinto de Sousa e a Miguel Bataglia, sobrinho de Hélder Bataglia (igualmente arguido na ‘Operação Marquês’). Na sequência da compra dessa empresa fundada em 2012, Anjos Ferreira terá ficado com uma dívida para com o primo de José Sócrates e Miguel Bataglia.

Leia a notícia completa no Sol (acesso pago).

Governo reduz expansão do aeroporto de Lisboa de 45 para 42 movimentos por hora

Em maio de 2024, o Governo de Luís Montenegro publicara uma resolução do Conselho de Ministros em que se estipulava como meta para a expansão do aeroporto de Lisboa o aumento de 38 para 45 do número máximo de movimentos de aviões por hora. Agora, numa carta enviada à ANA – Aeroportos, baixou esse objetivo para 42 movimentos/hora, mais quatro do que se verifica atualmente. O ofício é datado de novembro passado, surgindo em resposta ao plano de expansão entregue ao Executivo pela gestora aeroportuária em agosto. No documento, o Governo justifica a decisão dizendo que, perante as conclusões técnicas do grupo de acompanhamento, o impacto antecipado com a implementação das soluções necessárias para esse efeito e o tempo necessário para implementar essas soluções, “o custo de alcançar os 45 movimentos por hora é manifestamente superior aos seus benefícios, tendo em conta a natureza transitória” do Aeroporto Humberto Delgado.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Casa de Montenegro deu origem a novo inquérito

Rui Mota Oliveira, o engenheiro que construiu a moradia de seis pisos de Luís Montenegro em Espinho, e José Marco da Cunha Rodrigues, o construtor civil que, antes disso, demoliu a ruína ali existente, foram questionados pelo Ministério Público (MP) em janeiro no âmbito de um novo inquérito-crime, aberto no ano passado, relativo a suspeitas de fraude fiscal devido a uma alegada discrepância entre o que a casa custou e o que foi emitido em faturas relativamente à sua construção. A Procuradoria-Geral da República confirmou “apenas a existência de investigação a correr termos no DIAP Regional do Porto”. É a segunda vez que há um inquérito-crime sobre a moradia do primeiro-ministro em Espinho, sendo que o primeiro foi arquivado em dezembro de 2024 e tinha como objeto suspeitas de que Montenegro teria obtido benefícios fiscais indevidamente, pelo facto de a obra ter sido classificada como de reabilitação urbana, o que lhe dava direito a descontos no IVA e no IMI.

Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago).