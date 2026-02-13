Ibersol ganha concurso para gerir 20 restaurantes no aeroporto de Barcelona

O grupo Ibersol – através da Ibersol Travel España – ganhou a concessão de 20 espaços de restauração no aeroporto de Barcelona. A divisão de restauração do grupo português foi uma das vencedoras de um concurso da espanhola Aena, que gere infraestruturas aeroportuárias, no Aeroporto internacional Josep Tarradellas de Barcelona – El Prat.

Ao vencer a concessão catalã, a empresa passou a gerir 20 pontos de venda, cuja exploração terá uma vigência de oito a 12 anos. A previsão é que haja uma transição progressiva das posições que foram atribuídas a partir de meados de 2026.

Nos 11 restaurantes que terá no terminal 1, haverá formatos Grab & Go, cafetarias, opções sem glúten, um Food Market com três conceitos diferenciados e uma área exterior de lazer e restauração no denominado “Patio Norte”, concebida para enriquecer a experiência do viajante.

Por sua vez, no terminal 2, a Ibersol vai operar nove espaços, entre eles um segundo Food Market, reforçando a sua presença no aeroporto, com conceitos fast food, grab & go (“agarrar e levar”) e cafetarias.

“As novas adjudicações representam um marco muito importante para o grupo Ibersol e reforçam a confiança da Aena na nossa solidez, experiência e capacidade de execução”, começa por afirmar o presidente do Grupo Ibersol, em comunicado divulgado esta sexta-feira aos meios de comunicação social.

Alberto Teixeira diz que, nesta nova etapa, “continuaremos a impulsionar um modelo de restauração em rota baseado na excelência operacional e numa oferta gastronómica de qualidade e diversificada, concebida para responder às novas exigências dos viajantes num dos aeroportos mais importantes a nível internacional, como é o de Barcelona”.

A divisão Ibersol Travel Espanã gere mais de 75 pontos de venda em Espanha, nos aeroportos de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Lanzarote, Gran Canaria e Tenerife, bem como nas estações de AVE de Barcelona Sants, Girona e Lleida.

Em Portugal, a holding com sede no Porto detém restaurantes da Pizza Hut, Pans & Company, KFC, Taco Bell, Pret A Manger e MiiT. Em Espanha, onde comprou Eat Out Group, o grupo tem restaurantes próprios e franqueados distribuídos pelas insígnias Pret A Manger, Pizza Hut, Pizza Móvil, Pans & Company, Ribs, FresCo ou Santa Maria, enquanto no mercado angolano explora KFC e Pizza Hut.