IGCP anuncia para quarta-feira leilões de até 1.750 milhões em dívida a 9 e 11 meses

As maturidades dos BT a serem leiloados são em 20 de novembro de 2026 (nove meses) e em 22 de janeiro de 2027 (11 meses).

O IGCP anunciou esta sexta-feira que vai realizar na quarta-feira dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), a cerca de nove e 11 meses, com um montante indicativo global até 1.750 milhões de euros.

Em comunicado, o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública indica que as maturidades dos BT a serem leiloados são em 20 de novembro de 2026 (nove meses) e em 22 de janeiro de 2027 (11 meses). O montante global destes dois leilões de BT, que vão realizar-se no próximo dia 18 de fevereiro pelas 10:30, é entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros, adianta o IGCP.

Os Bilhetes do Tesouro são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, um modelo que permite ao Estado obter financiamento de forma mais ágil na gestão de tesouraria. A 21 de janeiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros, máximo do montante indicativo, em Bilhetes do Tesouro a 12 meses à taxa de juro média de 2,026%.

Para este ano, as necessidades de financiamento líquidas do Estado rondam os 13.000 milhões de euros, de acordo com o Programa de Financiamento da República Portuguesa divulgado a 15 de dezembro pelo IGCP.

