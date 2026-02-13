Direto Mau tempo suspende comboios Porto – Lisboa e travessia fluvial no Tejo. Coimbra espera “cheia centenária”
O mau tempo continua a não dar tréguas, com a região de Coimbra como maior foco de pressão. Forças Armadas e Marinha mobilizadas para apoiar as populações.
A presidente da Câmara de Coimbra afirmou que há a possibilidade de ocorrer uma cheia centenária na bacia do Mondego, que poderá impactar a Baixa da cidade. Marinha está em prontidão para apoiar população em zonas com risco de cheias, enquanto as Forças Armadas foram mobilizadas para conter caudais e remover escombros.
Acompanhe aqui.
