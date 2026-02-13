Obras na A1 em Coimbra mobilizam 33 camiões e 7.000 toneladas de material rochoso. Veja as imagens

As obras de estabilização do troço da A1 que ruiu na zona de Coimbra envolvem 33 camiões a funcionar em regime contínuo, numa rotação de mais de 200 descargas. Até às 9h00 desta sexta-feira já tinham sido aplicadas sete mil toneladas de material rochoso.

O colapso de um dique no Mondego, devido às cheias, levou à queda de uma parte da autoestrada A1 no quilómetro 191. A Brisa já avançou com obras de estabilização, para evitar que haja mais danos nas duas faixas de rodagem.





Segundo informação apurada pelo ECO, as obras a cargo da Mota-Engil envolvem 33 camiões de transporte de material rochoso, que funcionam em rotação contínua, um camião-grua, dois porta máquinas, duas escavadoras giratórias, um buldózer, duas minipás carregadoras, e uma autogrua. Os trabalhos iniciaram-se na quinta-feira. Até às 9h00 desta sexta já tinham sido aplicadas 7.000 toneladas de material.

As obras, coordenadas pela Brisa, envolvem ainda a Geovia e a empresa de engenharia Perry da Câmara. Estão a ser acompanhadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pelo gabinete do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

A Brisa explicou na quinta-feira que “está a realizar trabalhos de estabilização do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, na A1, que se materializam em duas fases: a primeira, focada no sentido Norte-Sul e a segunda, focada no sentido Sul-Norte”.

Face aos danos causados na infraestrutura, a Brisa refere que “não é possível, para já, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação”, adiantando que “tem como prioridade garantir a segurança de trabalhadores e minimizar transtornos para os clientes”.

Como alternativa à A1, os condutores podem usar a A8/A17/A25 ou o IC2.