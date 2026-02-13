Pérez-Llorca assessora a Eiffel Investment Group em financiamento de 35 milhões de euros

A Pérez-Llorca assessorou cinco fundos geridos pela Eiffel Investment Group na concessão de um financiamento júnior de 35 milhões de euros à Hyperion Renewables. Segundo a firma, o projeto destaca-se pela sua “natureza híbrida”, integrando tecnologias solar fotovoltaica, eólica e sistemas de armazenamento de energia (baterias).

“Esta operação integra uma estrutura de financiamento global de 210 milhões de euros destinada à construção e operação de um portfólio pioneiro de energias renováveis em Portugal, com cerca de 300 MW de capacidade”, refere em comunicado.

A equipa de Bancário e Financeiro da Pérez-Llorca envolvida na operação foi liderada pelo sócio Carlos Vaz de Almeida e contou com a participação dos associados Gonçalo Branco Pardal e Sara Santos Dias.