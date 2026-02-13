Publicidade

Pingo Doce aposta em micronovela vertical para promover gama de flores

 + M,

"Queremos estar onde as pessoas estão, com formatos que gerem proximidade, emoção e maior envolvimento com a marca", explica Luís Lobato, diretor de Marca do Pingo Doce.

“Flores de Paixão” é a micronovela do Pingo Doce, protagonizada pela atriz Victoria Guerra

O Pingo Doce volta a apostar em conteúdos narrativos para promover os seus produtos, depois da websérie ‘Tia A Tia No Pingo Doce’. Agora com uma micronovela portuguesa filmada em formato vertical, “Flores de Paixão”. A campanha protagonizada pela atriz Victoria Guerra, em papel duplo, pretende dar visibilidade à categoria de flores.

A micronovela assinala também o lançamento da nova marca de flores do Pingo Doce — Botânico. “’Flores de Paixão’ demonstra a forma como continuamos a inovar na comunicação digital e nas redes sociais, criando conteúdos relevantes, diferenciadores e verdadeiramente alinhados com as novas formas de aceder a informação. Queremos estar onde as pessoas estão, com formatos que gerem proximidade, emoção e maior envolvimento com a marca”, explica Luís Lobato, diretor de Marca do Pingo Doce, citado em comunicado.

Em relação à escolha da categoria, considera: “Comprar flores é ainda uma realidade e uma prática local, de bairro, e sendo o Pingo Doce a loja de bairro, faz todo o sentido para o nosso cliente a aposta nesta categoria, com uma oferta de flores para todos os dias e todas as ocasiões. Esta micronovela reforça exatamente esse caminho, valorizando uma categoria que nos distingue no mercado.”

No total, serão disponibilizados seis episódios com duração entre 60 e 90 segundos. Os três primeiros episódios já estão disponíveis no Tik Tok e no Instagram do Pingo Doce.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Pingo Doce aposta em micronovela vertical para promover gama de flores

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
+M
Como ganhar o Natal? Intuição e/ou dados são respostas

Intuição e/ou dados? Luís Lobato Almeida, do Pingo Doce, Andreia Vaz, da Worten, e Margarida Costa, da Yadayada, dão a resposta, num painel sobre o branded reach dos anúncios deste Natal.

Rafael Correia, Diogo Simões, Hugo Amaral,

Publicidade
Que campanhas ganharam o Natal?

A consultora analisou 11 campanhas, avaliando primeiro o reconhecimento de marca e, numa segunda fase, a resposta emocional às campanhas.

Carla Borges Ferreira,

Comércio
Vendas da JM sobem 7,6% para quase 36 mil milhões em 2025

Todas as insígnias da Jerónimo Martins cresceram, mas o principal motor das vendas continua a ser a Polónia. Biedronka representa 70% das receitas do grupo. Pingo Doce vendeu 5,3 mil milhões.

Patrícia Abreu,