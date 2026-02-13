Pingo Doce aposta em micronovela vertical para promover gama de flores

"Queremos estar onde as pessoas estão, com formatos que gerem proximidade, emoção e maior envolvimento com a marca", explica Luís Lobato, diretor de Marca do Pingo Doce.

O Pingo Doce volta a apostar em conteúdos narrativos para promover os seus produtos, depois da websérie ‘Tia A Tia No Pingo Doce’. Agora com uma micronovela portuguesa filmada em formato vertical, “Flores de Paixão”. A campanha protagonizada pela atriz Victoria Guerra, em papel duplo, pretende dar visibilidade à categoria de flores.

A micronovela assinala também o lançamento da nova marca de flores do Pingo Doce — Botânico. “’Flores de Paixão’ demonstra a forma como continuamos a inovar na comunicação digital e nas redes sociais, criando conteúdos relevantes, diferenciadores e verdadeiramente alinhados com as novas formas de aceder a informação. Queremos estar onde as pessoas estão, com formatos que gerem proximidade, emoção e maior envolvimento com a marca”, explica Luís Lobato, diretor de Marca do Pingo Doce, citado em comunicado.

Em relação à escolha da categoria, considera: “Comprar flores é ainda uma realidade e uma prática local, de bairro, e sendo o Pingo Doce a loja de bairro, faz todo o sentido para o nosso cliente a aposta nesta categoria, com uma oferta de flores para todos os dias e todas as ocasiões. Esta micronovela reforça exatamente esse caminho, valorizando uma categoria que nos distingue no mercado.”

No total, serão disponibilizados seis episódios com duração entre 60 e 90 segundos. Os três primeiros episódios já estão disponíveis no Tik Tok e no Instagram do Pingo Doce.