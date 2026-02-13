Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia

A idade mediana da população em Portugal continua a aumentar e é atualmente a segunda mais elevada da União Europeia (UE). Segundo dados divulgados pelo Eurostat esta sexta-feira, em 2025 a idade mediana atingiu os 47,3 anos. Ao nível da UE, a idade mediana aumentou 2,1 anos desde 2015, quando era de 42,8 anos.

Portugal é o segundo país mais envelhecido da UE, apenas ultrapassado pela Itália (49,1 anos), e apresentando o mesmo valor que a Bulgária. No conjunto dos 27 Estados-Membros, Portugal está mais de dois anos acima da mediana da União Europeia, que se situa nos 44,9 anos.

Se olharmos para a evolução desde 1960, há um dado que salta à vista: Portugal envelheceu cerca de 20 anos. Vejamos os números. Em 1960, ainda durante a ditadura do Estado Novo, com o país mergulhado na pobreza e envolvido em conflitos armados, nomeadamente na Guerra do Ultramar em África, Portugal apresentava uma idade mediana de 27,8 anos. Este valor pode ser explicado pela menor esperança média de vida da época e pela elevada taxa de natalidade então registada, fruto da baixa literacia sexual.

Ao longo das décadas seguintes, a idade mediana foi aumentando de forma gradual. 29,4 anos em 1970; 30,4 em 1980; 33,9 em 1990; e já no início do século XXI situava-se nos 37,5 anos. Se entre 1960 e 2000 a idade mediana demorou 40 anos a subir cerca de 10 anos, o mesmo não se pode dizer dos últimos 25 anos. Em 2010, Portugal registava 41,2 anos; em 2020, 45,9; e, em 2025, 47,3 anos. Em apenas 25 anos, Portugal envelheceu praticamente o mesmo que tinha envelhecido nos 40 anos anteriores.

Ainda assim, Portugal não é o país que tem envelhecido ao ritmo mais acelerado desde 2015. Esse “troféu” pertence à montanhosa Eslováquia e à ensolarada ilha mediterrânica de Chipre, que nos últimos dez anos viram a idade mediana aumentar quatro anos. Logo a seguir surgem Itália (3,9 anos), Grécia e Polónia (3,8 anos), com Portugal (3,7 anos) a ocupar o sexto lugar neste ranking. A fechar o top-10 estão Espanha, Irlanda e Hungria, sendo que esta última registou um aumento de 3,3 anos na idade mediana desde 2015.

Em sentido oposto surgem a Alemanha e Malta, os dois países que conseguiram reduzir ligeiramente a idade mediana da população, ainda que a diminuição não tenha chegado a meio ano desde 2015. Entre os três países da UE com as idades medianas mais baixas estão a Irlanda (39,6 anos), Luxemburgo (39,8 anos) e Malta (40 anos).