Presidente ucraniano vê fim da guerra como uma “vitória” para Donald Trump
"Sim, ele quer menos mortes. Mas, falando como adultos, seria uma vitória para ele, uma vitória política", argumentou Zelensky, numa entrevista à revista The Atlantic.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta sexta-feira que a maior vitória para o homólogo norte-americano, Donald Trump, seria “parar a guerra” que começou em 2022 com a invasão da Rússia.
“Acredito que não haveria maior vitória para [Donald] Trump do que travar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia“, afirmou Zelensky em entrevista à publicação norte-americana The Atlantic.
Segundo Zelensky, a situação mais vantajosa para Donald Trump seria alcançar o fim da guerra na Ucrânia antes das eleições intercalares norte-americanas que se realizam em novembro.
“Sim, ele quer menos mortes. Mas, falando como adultos, seria uma vitória para ele, uma vitória política“, argumentou, referindo-se ao que disse ser impacto positivo para Trump e para o Partido Republicano caso seja alcançado um acordo entre Kiev e Moscovo para pôr fim ao conflito.
O chefe de Estado ucraniano explicou que a tática das autoridades de Kiev é impedir que os norte-americanos pensem que a Ucrânia quer continuar a guerra.
Zelensky referiu-se também à possibilidade de realização do referendo sobre o plano de paz que incluiria a perda de territórios ocupados por Moscovo, além da realização de eleições presidenciais na Ucrânia, as primeiras desde 2019.
O Presidente da Ucrânia indicou que concordaria com esta possibilidade, pois ajudaria, afirmou, a aumentar a participação eleitoral e dificultaria a contestação dos resultados por parte de Moscovo.
Por outro lado, Zelensky reconheceu que a possibilidade de transformar algumas zonas de Donetsk numa zona de comércio livre é algo que “não entusiasma” Kiev.
A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Presidente ucraniano vê fim da guerra como uma “vitória” para Donald Trump
{{ noCommentsLabel }}