Rádios europeias de 15 países juntam-se à campanha “Connected Journeys” no Dia Mundial da Rádio
A Bauer Media Audio Portugal é umas das 24 broadcasters a assinalar o Dia Mundial da Rádio com uma campanha que celebra a experiência de ouvir rádio no carro.
A Bauer Media Audio Portugal, dona de rádios como a Rádio Comercial e a M80, celebra esta sexta-feira o Dia Mundial de Rádio com a campanha “Connected Journeys”, que destaca a experiência de ouvir rádio no carro. Esta iniciativa envolve 24 broadcasters em 15 países, alcançando 180 milhões de ouvintes. A campanha tem como objetivo chamar a atenção dos ouvintes para a necessidade de combater o fim da rádio nos automóveis.
“À medida que os automóveis se tornam cada vez mais conectados e os sistemas de entretenimento mais complexos, a campanha ‘Connected Journeys’ destaca o valor duradouro da rádio e incentiva os ouvintes a garantirem um acesso simples e imediato à rádio no carro quando escolherem o seu próximo veículo“, explica-se em comunicado.
No centro da campanha está uma mensagem coordenada on-air — apoiada por atividade nas redes sociais — transmitida em simultâneo por um grupo de broadcasters que inclui as 104 rádios da Bauer Media em nove países, a rede Nrj em França e noutros mercados, bem como mais 22 broadcasters, incluindo Rtl e Regiocast.
Em alguns países, a iniciativa terá presença transversal em quase todas as principais estações. Na Polónia, por exemplo, a ação decorrerá em todas as grandes rádios do país, alcançando 78% da população.
“A rádio é a nossa companhia quando conduzimos e a nossa fonte de informação fiável em movimento. A campanha ‘Connected Journeys’ lembra os ouvintes da relação de toda uma vida com os rádios nos seus carros. Das férias às viagens para a escola, das deslocações do dia a dia às memórias das grandes viagens de carro, a rádio é a escolha imediata para tantos condutores”, destaca Tobias Nielsen, senior vice president digital da Bauer Media Audio.
Por sua vez, Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal, acrescenta que “a rádio continua a ser um meio gratuito, fiável e essencial para milhões de pessoas, sobretudo no automóvel, onde em Portugal acontece cerca de 70% do consumo. É aí que as pessoas se informam, acompanham a atualidade e mantêm uma ligação permanente ao mundo”.
“Essa presença torna-se ainda mais relevante em momentos de crise ou emergência, como vimos recentemente com tempestades, cheias ou no ano passado com o apagão, em que a rádio continua a ser uma fonte imediata de informação e serviço público para as populações”, acrescenta ainda.
Muitos dos broadcasters que participam na campanha Connected Journeys integram também a iniciativa pan-europeia Radio Ready for Connected Cars, que reúne operadores públicos e privados e entidades do setor, onde se inclui BBC, Radio France e a European Broadcasting Union (EBU)
O Radio Ready for Connected Cars é uma iniciativa transversal à indústria que trabalha para garantir o futuro da rádio no automóvel. Ela centra-se em três objetivos: assegurar que, nos veículos conectados, a rádio permanece acessível e em destaque, fácil de descobrir e controlável de forma fiável, incluindo através de assistentes de voz.
