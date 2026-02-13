Autarquias

Reabilitação da Biblioteca Municipal do Porto adjudicada por 31 milhões. O projeto é de Souto Moura

A funcionar num edifício do século XVIII, a Biblioteca Pública Municipal do Porto será reabilitada num projeto da autoria do arquiteto Eduardo Souto de Moura.

Requalificação da Biblioteca Municipal do Porto

A empresa municipal Gestão e Obras do Porto adjudicou, por 31 milhões de euros, a reabilitação da Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP), em São Lázaro, à construtora Teixeira, Pinto & Soares (TPS). A obra deste edificado datado do século XVIII e considerada de grande valor histórico para a Invicta, conta com projeto da autoria do arquiteto Eduardo Souto de Moura.

Esta intervenção, agora adjudicada, contempla a requalificação de espaços interiores e exteriores do antigo Convento de Santo António da Cidade que, desde 1842, alberga a BPMP.

O programa de obra visa a valorização e modernização do edifício, com respeito pela sua identidade arquitetónica e patrimonial, e vai possibilitar resolver o défice de espaço para o arquivo de livros e de outros espólios.

Segundo a TPS, a empreitada prevê ainda a preservação dos elementos arquitetónicos e construtivos de maior valor histórico e simbólico da biblioteca. Serão também introduzidas “melhorias significativas ao nível da funcionalidade, conforto, eficiência energética e acessibilidade, em linha com as exigências contemporâneas de utilização pública e com as novas dinâmicas de fruição cultural”, detalha a construtora de Amarante num comunicado.

Com 29 anos de atividade, a TPS fechou o ano de 2025 com um volume de negócios de 157 milhões de euros, mais 39% do que no ano anterior. Tem no portfólio obras distinguidas internacionalmente, como é o caso da reabilitação do Cinema Batalha, também no Porto, que foi galardoado em 2024 com o Prémio Internacional de Arquitetura (TECHNAL), na categoria “Reabilitar”.

Já em 2023, a a empresa de engenharia e construção venceu os prémios Construir e SIL, de reabilitação, com a intervenção no Convento do Desagravo. Em 2021, levou para casa o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, com a execução da empreitada de reabilitação das Termas Romanas de São Pedro do Sul, na categoria “Impacto Social”.

