Reforma fiscal do setor do jogo em Portugal em 2026 e impacto na receita pública

Em 2026, Portugal volta a discutir como tributar um setor que cresce depressa e que já representa uma grande fatia da receita pública. Entre a manutenção do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) e ideias para tributar prémios de jogadores, a reforma fiscal pode mexer com a cobrança e a proteção do consumidor.

Como o Estado obtém receita fiscal com o jogo online hoje

A lógica atual é que, em vez de tributar diretamente os ganhos do jogador, o grosso da cobrança aconteça a montante, ao nível dos operadores licenciados, via IEJO. Isto reduz fricção para o utilizador final e concentra a fiscalização em menos entidades, mas também deixa o Estado dependente de um bom nível de canalização (jogadores a apostar em sites licenciados).

Nos casinos online, o IEJO passou a ter uma taxa fixa de 25% sobre a receita bruta do operador (GGR) no âmbito das mudanças associadas ao Orçamento do Estado para 2020. Já nas apostas desportivas à cota, existe uma parcela do imposto cuja repartição está regulamentada. Aproximadamente 37,5% do IEJO apurado nesse segmento tem regras de distribuição para clubes, federações, ligas e outras entidades desportivas.

Por que motivo o método importa para a receita fiscal

Quando o tema é a receita fiscal, os pagamentos deixam de ser um detalhe. Métodos rastreáveis ajudam no cumprimento de KYC/AML, reduzem a fraude e facilitam a auditoria, o que melhora a cobrança do IEJO e a fiscalização do mercado licenciado. Isto importa tanto para depósitos como para levantamentos e entra diretamente no debate atual.

Se houver tributação de ganhos líquidos, a capacidade de identificar fluxos e consolidar informação torna-se ainda mais relevante. Se o foco for um método específico como a Visa, convém conhecer como funcionam os pagamentos com cartão, bem como prazos de processamento, limites, verificações e possíveis recusas por parte do emissor.

Para um guia detalhado sobre o método de pagamento Visa em casinos online, com pontos práticos sobre depósitos e levantamentos, você pode tentar aqui na Slotozila. Este tipo de informação ajuda a reduzir fricções na experiência do jogador e, do lado regulatório, favorece a transparência e a rastreabilidade das transações.

Na hora de escolher um método de pagamento num operador licenciado, e manter tudo simples em caso de auditorias e verificações, este checklist ajuda:

Consistência de titularidade: utilize sempre contas ou cartões no mesmo nome do registo.

Tempo de processamento: cartão pode ser rápido para depósito, mas o levantamento pode ter regras diferentes.

Limites e taxas: variam por emissor, operador e tipo de transação.

Reversões (chargebacks ): aumentam o risco operacional e podem gerar bloqueios.

Além disso, prefira métodos que deixem um registo claro das transações e sejam compatíveis com os controlos do operador, pois isso acelera verificações e reduz pedidos repetidos de documentação. Para o jogador, menos fricção significa levantamentos mais previsíveis; para o regulador, facilita o acompanhamento e a fiscalização do mercado.

A proposta de tributar prémios e o problema dos dados

O grande gatilho do debate em 2026 é uma proposta para tributar, em sede de IRS, os ganhos líquidos anuais de jogo online que excedam 500 euros. A ideia é aproximar estes rendimentos do tratamento fiscal aplicável a outras fontes de rendimento, usando as taxas progressivas do imposto.

O obstáculo, porém, é estrutural. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) apontou falta de dados sobre ganhos líquidos por jogador, dizendo não ter base para quantificar impacto orçamental e riscos, e alertando que uma nova tributação pode gerar deslocação para plataformas não licenciadas.

Hoje os ganhos dos jogadores não são tributados nem declarados, e o IEJO permanece a principal via de receita pública no online. Uma reforma fiscal eficaz precisa de aumentar a receita sem empurrar jogadores para um mercado paralelo; tão importante quanto a taxa é a capacidade de medir e fiscalizar.

Impacto provável nas receitas do Estado em 2026

Sem microdados, qualquer estimativa exata seria um palpite ou um tiro no escuro. Ainda assim, é possível desenhar cenários com base no que já se sabe sobre a receita fiscal e o comportamento do mercado.

Em 2024, o IEJO rendeu 334,7 milhões de euros e o setor somou 1,1 mil milhões de euros de receita bruta. Em 2025, até ao final de setembro (3.º trimestre), o IEJO já tinha rendido 253,7 milhões de euros ao Estado.

O que costuma mover a receita, na prática, é uma combinação de:

Taxa (quanto incide)

Base tributável (o que incide: GGR , volume, ganhos do jogador)

Canalização (percentagem do jogo no mercado licenciado)

Eficiência de cobrança (dados, reporte, auditoria e fiscalização/aplicação da lei)

Em conjunto, estes fatores determinam se uma mudança fiscal aumenta a receita ou apenas altera onde a atividade acontece. Por isso, sem dados sólidos e mecanismos de reporte fiáveis, o risco é perder base tributável e enfraquecer a capacidade de fiscalização.

Efeitos colaterais: canalização e proteção do jogador

Reformas fiscais em jogo têm uma característica ingrata. Estas mexem num comportamento altamente sensível a atrito. Se o jogador perceber que passou a pagar imposto quando ganha, pode reagir de três formas: reduzir atividade, mudar para outro produto ou procurar alternativas fora do radar regulatório.

É por isso que a UTAO, além da falta de dados, levanta o risco de efeitos indiretos e de migração para plataformas não licenciadas. A consequência não é apenas fiscal. O mercado ilegal tende a ter menor proteção ao consumidor, menos mecanismos de jogo responsável e piores garantias de pagamento de prémios.

Do ponto de vista de política pública, o ponto ótimo costuma ser aumentar a receita sem penalizar o jogo licenciado a ponto de perder base tributável. Em alguns casos, a medida mais eficaz para a receita não é criar um novo imposto, mas sim fechar fugas. Reduzir ilegalidade, reforçar bloqueios, acelerar cooperação com métodos de pagamento e melhorar auditorias.