Revista Caras regressa à Impresa. Título vai ser relançado

A Caras regressa em versão trimestral e com um posicionamento mais premium. Impresa, que já tinha a SIC Caras, reforça assim ligação ao Grupo Perfil, dono do título.

A revista Caras, encerrada pela Trust in News no final de 2025, vai voltar a ser editada pela Impresa. Deixa no entanto de ser semanal e passa a trimestral, com um preço de 6,90 euros.

“A marca, que já faz parte da Impresa na área da televisão, inicia agora uma nova etapa da sua história, com uma nova afirmação no universo editorial português. A nova Caras será um objeto de prestígio, concebido para oferecer mais profundidade e inspiração, com edições pensadas para guardar e revisitar”, anuncia o grupo em comunicado.

“O regresso da revista Caras ao Grupo Impresa é uma decisão estratégica: reforça o nosso portefólio premium e responde à procura por produtos editoriais com maior valor acrescentado. Estamos a apostar em menos edições e mais qualidade, relançando a Caras como um ativo sólido, diferenciador e preparado para crescer num mercado que valoriza experiências e objetos de coleção“, afirma Ricardo Costa, administrador editorial da Impresa, citado em comunicado.

Dirigida por Pedro Amante, que já era responsável pelo famashow.pt, “a marca adota um novo modelo, com quatro edições em 2026, cada uma dedicada a um grande território de lifestyle premium“, descreve o grupo, dizendo que “cada edição será tratada como um objeto de desejo, com uma direção gráfica cuidada e curadoria editorial rigorosa”. A primeira revista, Caras Viagens, chega às bancas no dia 25 de março.

O regresso da marca ao grupo Impresa, do qual saiu no final de 2017, quando passou para a Trust in News, “representa um reforço da parceria entre a Impresa e o Grupo Perfil e a recuperação da relação emocional que esta marca sempre teve com os leitores”, prossegue o grupo.

Ao contrário dos restantes títulos que foram vendidos à Trust in News, editora de Luís Delgado encerrada no final de 2025, no caso da Caras tratava-se de uma licença, sendo o título do Grupo Perfil, um grupo de media argentino. Apesar de a edição em papel e digital ter passado em 2028 a ser explorada pela Trust in News, a Impresa manteve a ligação à marca através da SIC Caras.