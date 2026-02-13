RTP, Bauer Media e Grupo Renascença trazem Radioplayer para Portugal

Plataforma de distribuição digital de rádio chega a Portugal por iniciativa da RTP, Bauer Media e Grupo Renascença. Unidos na tecnologia, A escolha dos ouvintes e anunciantes é ditada pelos conteúdos.

O dia 13 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio, fica este ano marcado pela chegada a Portugal da Radioplayer, plataforma de distribuição digital da rádio, para automóvel, telemóvel e Smart TV.

“Com o compromisso de reforçar a presença e a acessibilidade da rádio na era digital, a Bauer Media Audio Portugal, o Grupo Renascença Multimédia e a RTP juntaram-se numa missão conjunta. O resultado é a entrada de Portugal como o 27.º país a fazer parte da Radioplayer”, descrevem os três grupos, num comunicado conjunto.

A chegada da Radioplayer a Portugal assenta no princípio de que os grupos colaboram na tecnologia e distinguem-se pelo conteúdo que oferecem. “Esta abordagem garante que a rádio se mantém relevante e acessível para os ouvintes, enquanto impulsiona a inovação no setor”, dizem em conjunto, sobre a tecnologia presente em 17 das principais marcas automóveis e é plataforma híbrida de rádio nº 1 nas estradas europeias.

“Com os maiores players de rádio em Portugal alinhados, podemos garantir que a rádio portuguesa tem a visibilidade e a capacidade de inovação de que precisa, não apenas nos automóveis, mas em qualquer lugar onde os ouvintes queiram acompanhar os seus conteúdos favoritos”, resume Sonia Domarco, country Manager para Portugal e Espanha da plataforma.

O que dizem as rádios: