RTP, Bauer Media e Grupo Renascença trazem Radioplayer para Portugal
Plataforma de distribuição digital de rádio chega a Portugal por iniciativa da RTP, Bauer Media e Grupo Renascença. Unidos na tecnologia, A escolha dos ouvintes e anunciantes é ditada pelos conteúdos.
O dia 13 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio, fica este ano marcado pela chegada a Portugal da Radioplayer, plataforma de distribuição digital da rádio, para automóvel, telemóvel e Smart TV.
“Com o compromisso de reforçar a presença e a acessibilidade da rádio na era digital, a Bauer Media Audio Portugal, o Grupo Renascença Multimédia e a RTP juntaram-se numa missão conjunta. O resultado é a entrada de Portugal como o 27.º país a fazer parte da Radioplayer”, descrevem os três grupos, num comunicado conjunto.
A chegada da Radioplayer a Portugal assenta no princípio de que os grupos colaboram na tecnologia e distinguem-se pelo conteúdo que oferecem. “Esta abordagem garante que a rádio se mantém relevante e acessível para os ouvintes, enquanto impulsiona a inovação no setor”, dizem em conjunto, sobre a tecnologia presente em 17 das principais marcas automóveis e é plataforma híbrida de rádio nº 1 nas estradas europeias.
“Com os maiores players de rádio em Portugal alinhados, podemos garantir que a rádio portuguesa tem a visibilidade e a capacidade de inovação de que precisa, não apenas nos automóveis, mas em qualquer lugar onde os ouvintes queiram acompanhar os seus conteúdos favoritos”, resume Sonia Domarco, country Manager para Portugal e Espanha da plataforma.
O que dizem as rádios:
- Hugo Figueiredo, vogal do conselho de administração, RTP: “Para a RTP, o serviço público significa acesso universal. Os nossos públicos devem poder encontrar informação fiável, cultura e entretenimento em todas as plataformas que utilizam. A Radioplayer disponibiliza a base tecnológica comum que garante esse acesso — seja através do automóvel, de uma aplicação ou de uma coluna inteligente. Ao mesmo tempo, reforça a resiliência da distribuição da rádio, um fator essencial em momentos de crise. Ao integrar a Radioplayer, estamos a proteger a tradição e a apostar na inovação. Assim, garantimos que os cidadãos portugueses continuarão a ter acesso gratuito, simples e fiável à rádio, nos formatos que mais valorizam hoje e no futuro.”
- José Luis Ramos Pinheiro, gerente do Grupo Renascença Multimédia: “Integrar a Radioplayer significa responder às expectativas dos nossos ouvintes. Eles procuram sobretudo uma coisa: simplicidade. Esperam que a rádio arranque de imediato no carro, que seja fácil de encontrar no telemóvel e que os acompanhe de forma fluida em todos os ecossistemas digitais. A Radioplayer permite tudo isto sem comprometer a nossa independência editorial nem a diversidade do mercado. Além disso, oferece-nos ferramentas para uma melhor descoberta de conteúdos, análises mais robustas e uma plataforma moderna para servir os anunciantes. É assim que garantimos que a rádio portuguesa continua acessível e competitiva na era digital”.
- Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Audio Portugal: “A Radioplayer permite-nos reforçar aquilo que sempre distinguiu a rádio: unir esforços quando faz sentido e afirmar a nossa diferença onde realmente importa. Ao partilharmos uma plataforma tecnológica robusta, reduzimos a fragmentação e a complexidade, libertando-nos para nos concentrarmos na criação de conteúdos relevantes e no fortalecimento das nossas marcas. Para a Bauer Media Audio Portugal, esta parceria representa uma forma de preparar o futuro da distribuição, garantir presença nos painéis dos automóveis e, em paralelo, reforçar o alcance no telemóvel e no contexto doméstico. É um passo pragmático, mas também estratégico, que assegura que a rádio continua simples, gratuita e relevante no quotidiano das pessoas.”
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
RTP, Bauer Media e Grupo Renascença trazem Radioplayer para Portugal
{{ noCommentsLabel }}