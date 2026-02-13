Shortlist. A subtil homenagem da Dior ao ano do cavalo

A Shortlist desta semana começa a oriente, celebrando o novo chinês, o do cavalo, que começa no dia 17 de fevereiro e se prolonga até 3 de março. Ideias para celebrar por cá, em Lisboa e no Porto, e as homenagens especiais de Dior – com uma coleção de itens para “dar sorte” e a nova personagem, Bo Bo, da joalharia chinesa Qeelin.

1. O Ano Novo Chinês ao estilo Frou Frou

No mais festivo e oriental dos espaços do JNcQUOI, o Frou Frou, recebe-se o Ano Novo Chinês com música tradicional chinesa, entretenimento ao vivo, atuação de DJ e a tradicional Dança do Dragão. A festa prolonga-se entre 18 e 21 de fevereiro, com um menu especial disponível também no JNcQUOI Asia. A saber: entradas como cheung fun de lavagante crocante com caviar, crocante de aipo char siu com pó de framboesas, spring roll de camarão e wontons de porco e camarão. Nos pratos principais, peixe a vapor com gengibre e cebolete, o nian gao salteado com molho XO e caranguejo, o claypot de frango Hainanese e os bimmis salteados com macadâmia e pinhões. Para terminar, bolas de sésamo e bao de gema de pato salgada e laranja. As reservas são recomendadas.

2. Um filme Dior para celebrar o ano do cavalo

Sem publicidade direta, mas a pensar no mercado chinês. a Dior lançou por estes dias a curta-metragem Ride to the Moon, narrada pelos atores chineses Zhou Ye e Deng Wei. Uma história que pretende ser uma viagem — a “cavalgada até à lua” — representando novos começos, superação e esperança, temas à medida no novo ano lunar chinês e da coleção especial de 97 artigos dedicados à sorte e, por isso, muitos trevos de quatro folhas – que são também um piscar de olhos a um dos símbolos da Irlanda do designer da Dior Jonathan Anderson.

3. O bar asiático mais secreto do Porto

O TOA Porto, bar de inspiração asiática escondido na zona de Miguel Bombarda, assinala pela primeira vez o Ano Novo Chinês com um menu pensado para celebrar o novo ciclo lunar à mesa. Entre 17 e 21 de fevereiro, convida a uma experiência gastronómica que cruza tradição oriental e técnica contemporânea. O Toa Porto é conhecido pela sua carta de carta de cocktails autorais e esta iniciativa marca o início de uma etapa como destino para experiências exclusivas na cidade. Para entrar, recomendam, “envie um sinal através do formulário ou contacte pelo Instagram“. E, prometem: “Fique sossegado, responderemos”.

4. O brunch do Governador

No Palácio do Governador, em Lisboa, o brunch de fim de semana é um cruzamento entre o clássico (se é que o conceito existe quando se fala de bruch) ea cozinha asiática, assinado pelo chef André Santos, responsável pela identidade gastronómica do restaurante Po Tat. Está disponível aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 16h00, e a carta inclui cogumelos ostra grelhados com molho de inhame e amendoim, rissóis de lula e berbigão à Bulhão Pato e as asas de frango com sambal de camarão.

5. Bo Bo, o novo amuleto da chinesa Qeelin

A marca chinesa de joalharia Qeelin, no cruzamento entre a herança cultural chinesa e a contemporaneidade, tem feito caminho no segmento do luxo desde que foi fundada, em 2004, e acaba de lançar um novo amuleto, o cavalo Bo Bo, uma edição especial de apenas 88 peças, criada para celebrar o Ano do Cavalo. O pendente apresenta um cavalo cravejado com 184 diamantes, com uma sela com 15 rubis e três moedas da sorte suspensas. A Qeelin foi a primeira marca chinesa a ser adquirida pelo grupo Kering e hoje está por todo o mundo. Em Paris, na mítica Place Vêndome das joalharias, em Portugal na avenida da Liberdade, com a Torres Joalheiros.

