Shortlist

Shortlist. A subtil homenagem da Dior ao ano do cavalo

 ECO,

Uma seleção embalada pelo novo ano chinês, que começa na próxima semana.

A Shortlist desta semana começa a oriente, celebrando o novo chinês, o do cavalo, que começa no dia 17 de fevereiro e se prolonga até 3 de março. Ideias para celebrar por cá, em Lisboa e no Porto, e as homenagens especiais de Dior – com uma coleção de itens para “dar sorte” e a nova personagem, Bo Bo, da joalharia chinesa Qeelin.

1. O Ano Novo Chinês ao estilo Frou Frou

JNcQUOI Frou Frou celebra o Ano Novo ChinêsJNcQUOI/Direitos Reservados

No mais festivo e oriental dos espaços do JNcQUOI, o Frou Frou, recebe-se o Ano Novo Chinês com música tradicional chinesa, entretenimento ao vivo, atuação de DJ e a tradicional Dança do Dragão. A festa prolonga-se entre 18 e 21 de fevereiro, com um menu especial disponível também no JNcQUOI Asia. A saber: entradas como cheung fun de lavagante crocante com caviar, crocante de aipo char siu com pó de framboesas, spring roll de camarão e wontons de porco e camarão. Nos pratos principais, peixe a vapor com gengibre e cebolete, o nian gao salteado com molho XO e caranguejo, o claypot de frango Hainanese e os bimmis salteados com macadâmia e pinhões. Para terminar, bolas de sésamo e bao de gema de pato salgada e laranja. As reservas são recomendadas.

2. Um filme Dior para celebrar o ano do cavalo

Sem publicidade direta, mas a pensar no mercado chinês. a Dior lançou por estes dias a curta-metragem Ride to the Moon, narrada pelos atores chineses Zhou Ye e Deng Wei. Uma história que pretende ser uma viagem — a “cavalgada até à lua” — representando novos começos, superação e esperança, temas à medida no novo ano lunar chinês e da coleção especial de 97 artigos dedicados à sorte e, por isso, muitos trevos de quatro folhas – que são também um piscar de olhos a um dos símbolos da Irlanda do designer da Dior Jonathan Anderson.

3. O bar asiático mais secreto do Porto

O TOA Porto, bar de inspiração asiática escondido na zona de Miguel Bombarda, assinala pela primeira vez o Ano Novo Chinês com um menu pensado para celebrar o novo ciclo lunar à mesa. Entre 17 e 21 de fevereiro, convida a uma experiência gastronómica que cruza tradição oriental e técnica contemporânea. O Toa Porto é conhecido pela sua carta de carta de cocktails autorais e esta iniciativa marca o início de uma etapa como destino para experiências exclusivas na cidade. Para entrar, recomendam, “envie um sinal através do formulário ou contacte pelo Instagram“. E, prometem: “Fique sossegado, responderemos”.

4. O brunch do Governador

No Palácio do Governador, em Lisboa, o brunch de fim de semana é um cruzamento entre o clássico (se é que o conceito existe quando se fala de bruch) ea cozinha asiática, assinado pelo chef André Santos, responsável pela identidade gastronómica do restaurante Po Tat. Está disponível aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 16h00, e a carta inclui cogumelos ostra grelhados com molho de inhame e amendoim, rissóis de lula e berbigão à Bulhão Pato e as asas de frango com sambal de camarão.

5. Bo Bo, o novo amuleto da chinesa Qeelin

A marca chinesa de joalharia Qeelin, no cruzamento entre a herança cultural chinesa e a contemporaneidade, tem feito caminho no segmento do luxo desde que foi fundada, em 2004, e acaba de lançar um novo amuleto, o cavalo Bo Bo, uma edição especial de apenas 88 peças, criada para celebrar o Ano do Cavalo. O pendente apresenta um cavalo cravejado com 184 diamantes, com uma sela com 15 rubis e três moedas da sorte suspensas. A Qeelin foi a primeira marca chinesa a ser adquirida pelo grupo Kering e hoje está por todo o mundo. Em Paris, na mítica Place Vêndome das joalharias, em Portugal na avenida da Liberdade, com a Torres Joalheiros.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Negócios ECO Avenida
Países Baixos multam Louis Vuitton em 500 mil euros

Os neerlandeses estão proibidos de aceitar pagamentos em dinheiro acima de 3.000 euros.

Lusa,

Negócios ECO Avenida
Luxo recupera na China, mas ‘made in Europe’ perde terreno

Os últimos trimestres de 2025 revelaram uma recuperação das vendas, mas o luxo de origem chinesa está ganhar terreno, diz um novo relatório da Bain & Company. Beleza foi a categoria que mais cresceu.

Lina Santos,

Media
O ECO está no Whatsapp. Siga aqui e ative as notificações 🔔

A informação chegará aos leitores de manhã, perto da hora de almoço, a fechar o dia e sempre que notícias de última hora o justifiquem.

+ M,