Taylor Swift quer travar registo da marca “Swift Home” nos EUA

A estrela pop alega que a marca da empresa de roupas de cama pode gerar confusão com a sua própria marca.

A estrela pop Taylor Swift quer bloquear o registo da marca “Swift Home”, alegando que o nome pode gerar confusão com a sua própria marca. O pedido formal já foi apresentado junto do U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), avança a Reuters.

Em causa está a Cathay Home Inc., empresa que comercializa artigos para o lar, como roupa de cama e têxteis, e que pretende registar a designação “Swift Home” como marca.

O pedido foi submetido pela TAS Rights Management LLC, empresa responsável pela gestão dos direitos da artista. Nos documentos entregues, a equipa de Swift terá argumenta que o uso da palavra “Swift” — associado a um grafismo semelhante à sua assinatura — pode levar consumidores a acreditar que existe uma ligação oficial ou algum tipo de recomendação da cantora.

Se o organismo norte-americano der razão à artista, o pedido de registo de marca deverá ser recusado.

Taylor Swift é vencedora de 14 prémios Grammy e sua última digressão, “Eras Tour”, que também passou por Portugal, gerou a maior bilheteira de todos os tempos.

