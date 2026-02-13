Tekever França já tem 40 colaboradores e unidade em Swindon abre em 2026

A Tekever já tem cerca de 40 trabalhadores em França e “antes do verão” conta ter os primeiros drones a sair da unidade de Cahors, com a capacidade industrial da unidade a ser atingida até ao final do ano. No Reino Unido, a quarta unidade da fabricante neste mercado, em Swindon, tem prazo de abertura para este ano.

“Os prazos estão em linha com o que foi apresentado na Choose France 2025, em maio do ano passado, em Paris, quando anunciámos o

Investimento de 100 milhões de euros em cinco anos e a contratação de 100 quadros altamente qualificados”, refere fonte oficial da Tekever quando questionada pelo ECO/eRadar se teria havido uma aceleração dos prazos para o investimento em França na unidade de Cahors.

“Neste momento, a Tekever França, tem já cerca de 40 colaboradores”, diz a mesma fonte. “Inaugurámos em janeiro um novo

escritório em Toulouse e, para além da fábrica em Cahors, estamos à procura de um espaço para abrir o centro de formação e de testes,

junto à costa atlântica, na região da Nova Aquitânia”, destaca.

Anunciado em maio do ano passado durante o evento Choose France, promovido pelo Presidente Macron, o complexo de Cahors tem 4.500 metros quadrados estando neste momento a ser preparado para acolher a produção de drones. Inicialmente, a unidade abrigará atividades de fim de produção, incluindo a montagem, integração e teste de veículos aéreos não tripulados, com “até o final do verão de 2026”, a sua capacidade a ser “gradualmente expandida para incluir todas as operações de produção”.











Neste mercado, no âmbito do espaço, a fabricante de drones nacional está a ajudar o Estado francês a “fortalecer a autonomia espacial”. A empresa faz parte do consórcio liderado pela Loft Orbital, com participação da Thales Alenia Space, para construir o primeiro satélite SAR (que permite obter imagens de elevada resolução mesmo com céus nublados e em período nocturno) soberano francês, no âmbito do projeto DESIR. O programa “visa fortalecer a autonomia espacial da França a longo prazo, particularmente em inteligência, vigilância e reconhecimento”.

Fábrica em Swindon abre em 2026

Ainda este ano, a fabricante de drones portuguesa conta abrir a nova unidade de produção no Reino Unido. Localizada em Swindon, a quarta fábrica da Tekever faz parte de um pacote de 470 milhões de euros que a empresa planeia investir neste mercado, a cinco anos, criando mais de 1.000 postos de trabalho e conhecido depois da companhia ter fechado um novo acordo com a RAF.

O espaço, situado no edifício Spectrum desenhado pelo arquiteto Norman Foster, foi construído inicialmente para acolher as operações da Renault no Reino Unido, nos anos 80, com a marca automóvel francesa a sair do espaço em 2021. No ano passado, o Governo britânico anunciou que iria receber a fábrica de drones da Tekever. Recentemente, o CEO da Tekever, Ricardo Mendes, fez uma visita técnica ao espaço ao edifício.





“Em relação a Swindon, mantemos a previsão para abertura durante este ano”, refere apenas fonte oficial da Tekever quando questionada sobre uma data de abertura.

Empresa está a reforçar na Ucrânia

Na Ucrânia, país onde a empresa já marca presença desde 2022 e abriu escritório em abril de 2025, a Tekever está igualmente a reforçar a sua presença, tendo em curso uma campanha de recrutamento.

“Estamos a fortalecer a nossa presença no país, ampliando as nossas equipas locais de engenharia e técnicas. Isso vai para além do recrutamento — trata-se de investir em pessoas, construir capacidade local sustentável e trabalhar ao lado de especialistas ucranianos que trazem experiência, resiliência e conhecimento inestimáveis”, refere a empresa numa publicação na rede Linkedin. “Estamos a contratar para as áreas de integração, testes e avaliação, manutenção e reparo, fabricação de compósitos e formação. Damos especial atenção a candidaturas de veteranos e profissionais que desejam continuar a ter um impacto significativo”, refere.

Kateryna Bezsudna, diretora do escritório ucraniano da Tekever, adiantou que para 2026 a companhia tem três objetivos principais: contratar uma equipa core de engenharia, construir infraestrutura técnica e logística e desenvolver parcerias com fabricantes ucranianos para localizar soluções tecnológicas, noticia o Kyiv Post (conteúdo em inglês/acesso não reservado).