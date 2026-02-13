Trump anuncia apoio a Viktor Orbán para eleições legislativas de abril na Hungria

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira o seu apoio à recandidatura do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para as eleições legislativas de 12 de abril, qualificando-o como um líder “forte e poderoso”.

“Tive orgulho em apoiar Viktor para a sua reeleição em 2022 e sinto-me honrado em fazê-lo novamente. Viktor Orbán é um verdadeiro amigo, lutador e vencedor, e conta com o meu total apoio para a sua reeleição como primeiro-ministro da Hungria. Ele nunca irá desiludir o grande povo húngaro!”, escreveu Trump na sua rede social Truth Social.

O republicano afirmou que “as relações entre a Hungria e os Estados Unidos atingiram novos patamares de cooperação e conquistas espetaculares” durante a sua administração, “em grande parte graças ao primeiro-ministro Orbán”, que viajará a Washington na próxima semana para a primeira reunião do Conselho de Paz criado por Trump. Trump atribuiu ao governante húngaro uma grande capacidade para “proteger a Hungria, impulsionar a economia, criar empregos, promover o comércio, travar a imigração ilegal e garantir a ordem pública”.

“Espero continuar a trabalhar em estreita colaboração com ele [Orbán] para que ambos os países possam continuar a avançar por este extraordinário caminho de sucesso e cooperação”, insistiu o Presidente norte-americano. A Hungria realiza eleições legislativas em 12 de abril, nas quais, de acordo com a grande maioria das sondagens, o partido ultranacionalista de Orbán, o Fidesz, poderá sofrer uma derrota após 16 anos a governar com maiorias absolutas.

A maioria das sondagens na Hungria não dá vantagem ao primeiro-ministro, mas sim ao partido da oposição Tisza, de Péter Magyar, que parte como favorito nas eleições. O apoio explícito de Trump à candidatura de Orbán ratifica a aliança que ambos mantêm há anos. O político húngaro tornou-se um dos principais defensores das posições de Trump na Europa.

As políticas do primeiro-ministro húngaro em matéria de migração e no que diz respeito à guerra na Ucrânia tendem a distanciar-se das posições da União Europeia e a aproximar-se mais da posição da Casa Branca. Os encontros entre os dois líderes são frequentes: o último deles ocorreu em 7 de novembro de 2025, quando Trump recebeu Orbán em Washington.

O próximo encontro também será na capital dos EUA, no dia 19 de fevereiro, na primeira reunião do Conselho de Paz de Trump para resolver conflitos mundiais, começando pelo de Gaza. Orbán é igualmente próximo do Presidente russo, Vladimir Putin, e já se reuniu diversas vezes com o líder russo em Moscovo após o início da invasão Rússia à Ucrânia em 2022, à revelia da União Europeia.