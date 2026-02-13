Turismo abranda em 2025. Só escapam as dormidas dos portugueses

As primeiras estatísticas da atividade turística em Portugal referentes ao ano passado apontam para uma continuação da trajetória de crescimento tanto no número de hóspedes e de dormidas, como nos proveitos totais e de aposento.

Contudo, na comparação com os dados de 2024, verifica-se uma desaceleração desse crescimento, apenas com uma exceção: as dormidas de residentes, que aumentaram 5,4% em 2025, para um total de 25,1 milhões, representando mais 3,2 pontos percentuais em termos homólogos.

Já as dormidas de turistas estrangeiros, embora tenham mantido a predominância (69,4% do total), atingindo 57 milhões, tiveram uma subida bem mais ligeira, de apenas 0,8%, o equivalente a um abrandamento, face a 2024, de 4,1 pontos percentuais.

Segundo os dados preliminares divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor do alojamento turístico registou 32,5 milhões de hóspedes e 82,1 milhões de dormidas no último ano, representando aumentos de 3% e 2,2%, respetivamente, em relação a 2024.

Comparando o ritmo de crescimento em 2025 com o do ano anterior, quando os acréscimos, em termos homólogos, tinham sido de 5,2% nos hóspedes e de 4,1% nas dormidas, verifica-se uma desaceleração da atividade turística – de 2,2 e 1,9 pontos percentuais, na mesma ordem.

De acordo com o INE, os portugueses foram responsáveis por 74,3% do aumento de dormidas, com mais 1,3 milhões de dormidas no último ano. Os não residentes, por sua vez, contribuíram com 445,0 mil dormidas adicionais comparativamente a 2024.

Em todo o ano, só os meses de fevereiro e de março registaram dormidas abaixo dos níveis de 2024 (-104,0 mil dormidas e -161,4 mil dormidas, respetivamente), números que, segundo o gabinete estatístico, “foram influenciados pela estrutura móvel do calendário — ou seja, pelos efeitos dos períodos de férias associados ao Carnaval e à Páscoa”. Já o mês de abril foi o que mais contribuiu para o acréscimo anual, com 581,9 mil dormidas adicionais.

Evolução mensal das dormidas no turismo em 2025:

Em termos regionais, o maior crescimento absoluto do número de dormidas verificou-se no Norte (+634,8 mil dormidas adicionais) e, de seguida, na Madeira (+380,8 mil dormidas). “Estas duas regiões contribuíram, no seu conjunto, com 58,7% para o acréscimo de dormidas registado em 2025”, indica o INE.

No entanto, os portugueses dominaram as dormidas somente nas regiões Centro (68,2% do total) e do Alentejo (66,8% do total). No resto do país, os mercados externos foram predominantes, de forma mais expressiva na Madeira (82,5% do total) e na Grande Lisboa (81,4% do total).

Apesar da quebra homóloga de 1,5% nas dormidas, o Reino Unido manteve-se como o principal mercado emissor de turistas no ano que passou, com uma quota de 17,7%. Seguiram-se os mercados alemão (11,3% do total), norte-americano (9,6% do total) e espanhol (9,1% do total), estes últimos invertendo a posição que apresentavam em 2024.

O cenário de abrandamento verificou-se ainda no que diz respeito às receitas do setor no ano em análise. Enquanto os proveitos totais totalizaram 7,2 mil milhões de euros, mais 7,2% do que em 2024, os proveitos de aposento atingiram os 5,5 mil milhões de euros, 6,8% acima do valor do ano anterior. Porém, ambos tinham antes crescido 11%.

Dependência dos turistas estrangeiros diminuiu no final do ano

Olhando apenas para o último trimestre de 2025, os estabelecimentos turísticos em território nacional acolheram 7,2 milhões de hóspedes e registaram 17,1 milhões de dormidas, refletindo aumentos, respetivamente, de 2,9% e 1,9%. Face ao período de julho a setembro, trata-se de uma aceleração de oito décimas no número de hóspedes, enquanto as dormidas tiveram uma variação nula.

Evolução das dormidas e proveitos nos estabelecimentos turísticos:

Entre os três principais segmentos do alojamento turístico, destaca-se a contração homóloga de 2,3% observada na estadia de turistas em estabelecimentos de alojamento local, que compara com os acréscimos de 2,4% na hotelaria e de 7,7% no turismo em espaço rural.

No mercado interno, as dormidas totalizaram 5,3 milhões entre outubro e dezembro, mais 4,2% do que um ano antes, mas desacelerando face ao crescimento de 5,4% registado no trimestre anterior. Em sentido oposto, os 11,8 milhões de dormidas de estrangeiros, embora representem um aumento mais ligeiro, de 0,9%, equivalem a uma aceleração de cinco décimas face ao crescimento observado nos meses do verão.

Não obstante, o período de outubro a dezembro, segundo o INE, “foi o 5.º trimestre consecutivo em que a taxa de crescimento das dormidas dos residentes superou a dos não residentes“.

Já os proveitos totais ascenderam a 1,4 mil milhões de euros (+5,5%) e os proveitos de aposento a 1,0 mil milhões de euros (+4,5%) no quarto trimestre de 2025, abrandando em relação aos crescimentos observados no trimestre anterior (+7,4% e +6,8%, respetivamente).

(Notícia atualizada pela última vez às 12h30)