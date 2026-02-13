Venezuela recusa ‘desnacionalizar’ petróleo e promete eleições “livres e justas” a prazo

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que o país quer tornar-se um grande produtor de petróleo, negando, porém, que a nova lei de hidrocarbonetos siga na direção da desnacionalização do setor petrolífero.

“Queremos passar de ser o país com as maiores reservas de petróleo a ser um grande produtor, como os Estados Unidos, que produzem cerca de 30 milhões de barris por dia, e até mesmo como a Arábia Saudita”, afirmou Rodríguez, na quinta-feira, numa entrevista concedida à rede norte-americana NBC, a primeira a um órgão de comunicação social dos Estados Unidos.

“Não, não é uma medida para reverter a nacionalização, porque o petróleo e o carvão são propriedade do Estado venezuelano. A Venezuela está a estabelecer novos modelos de gestão que lhe permitem gerir a produção e a comercialização”, esclareceu quando questionada sobre se a nova lei de hidrocarbonetos significa a admissão do fracasso das estatizações realizadas pelo chavismo nas últimas duas décadas.

A norma recente, que reabre as portas ao setor privado e reduz a carga fiscal para atrair investimentos, sublinhou ainda, é simplesmente uma reforma das normas anteriores. “E reformamos [a lei] para que os dividendos do investimento tenham um maior rendimento”, explicou.

A presidente interina garantiu igualmente que as receitas que Washington está agora a transferir para Caracas pela comercialização do petróleo venezuelano serão destinadas à reconstrução do país e à ajuda ao povo, e destacou a criação de dois fundos soberanos para garantir que os recursos assegurem proteção social e infraestruturas básicas aos cidadãos.

Em relação às afirmações anteriores do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que garantiu que os governos chavistas roubaram ativos de petrolíferas norte-americanas durante as nacionalizações do setor, Rodríguez afirmou que “há muita desinformação” a esse respeito e que o Governo da Venezuela está a tentar esclarecer a situação.

“Estamos a rever contratos e a esclarecer quem deve dinheiro a quem, quem deve dinheiro à PDVSA [Petróleos de Venezuela], e a quem a PDVSA deve dinheiro”, afirmou.

A entrevista com Rodríguez coincidiu com a visita à Venezuela do secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, no âmbito da cooperação entre Washington e Caracas para revitalizar a indústria petrolífera após a extração do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro de Caracas para Washington por forças dos Estados Unidos no início de janeiro.

Após a queda de Maduro, os EUA garantiram que estão a supervisionar o Executivo venezuelano para garantir a estabilidade do país caribenho.

Haverá eleições “livres e justas” mas não dá prazos

A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, garantiu ainda que o país terá “eleições livres e justas”, mas não ofereceu qualquer tipo de prazo para a realização de eleições presidenciais.

“Absolutamente, sim”, respondeu Rodríguez, na quinta-feira, em entrevista à estação norte-americana NBC, quando questionada sobre a possibilidade de haver eleições após a captura e detenção do Presidente Nicolás Maduro por Washington, há um mês e meio.

“As eleições estão previstas na Constituição. E realizar eleições livres e justas na Venezuela também significa ter um país livre e onde se possa exercer a justiça”, afirmou Rodríguez, acrescentando que o país também deveria ficar “livre de sanções” e do “assédio da imprensa internacional” para organizar essa votação.

A entrevista à NBC é a primeira que a mandatária concede a um meio de comunicação norte-americano após a detenção de Maduro.

A presidente interina assegurou também que “o calendário das eleições será marcado e decidido pelo diálogo político neste país”, mas não se pronunciou quando questionada sobre se as presidenciais poderiam ser dentro de três anos, como sugeriu o secretário de Energia norte-americano, Chris Wright, durante uma visita à Venezuela esta semana.

Após a extração de Maduro de Caracas pelas forças dos Estados Unidos, a Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, entregou a liderança da transição do regime à ex-vice-presidente chavista e garantiu que está a supervisionar o Executivo de Delcy Rodríguez.

Quando questionada sobre a influência de Washington na política que está a ser seguida por Caracas, Rodríguez falou da importância de “desenvolver um trabalho conjunto” e disse que agradece o “nível de cooperação” da Casa Branca.

A mandatária também garantiu que, “sem dúvida alguma”, Nicolás Maduro continua a ser “o Presidente legítimo da Venezuela” e defendeu que tanto ele como a sua esposa, Cilia Flores, são inocentes das acusações de conspiração e narcoterrorismo de que são acusados pelas autoridades norte-americanas.

Rodríguez mencionou os relatórios da ONU que indicam que a Venezuela “não é relevante” no tráfico de drogas para os Estados Unidos, ao contrário do que afirma a Administração Trump, que acusa Maduro de liderar o chamado Cartel dos Sóis.

Por sua vez, a mandatária considerou que a discrepância entre Caracas e Washington quanto ao papel que Maduro e Cilia Flores poderiam ter desempenhado em supostas redes de narcotráfico “não é de todo difícil”, no sentido em que não causa problemas maiores, em face “à diplomacia, ao diálogo político e energético” que está a ocorrer entre os dois países nas últimas semanas.

Após a captura de Maduro, ambas as partes concordaram que os EUA comercializariam cerca de 50 milhões de barris de petróleo bruto do país caribenho e enviariam as receitas ao Governo venezuelano.

Chris Wright afirmou na quinta-feira que a faturação dessas vendas de petróleo já ultrapassa os mil milhões de dólares (842,6 milhões de euros), e que o valor pode quintuplicar em breve.