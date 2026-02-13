Zona Euro cresce 1,3% no último trimestre do ano. Portugal a meio da tabela

A Zona Euro cresceu 1,3% no quarto trimestre do ano passado, em termos homólogos, com Portugal a situar-se a meio da tabela, divulgou esta sexta-feira o Eurostat. De acordo com dados preliminares, o PIB dos países do euro avançou 1,5% na globalidade de 2025, enquanto o da União Europeia 1,6%.

Segundo a estimativa do organismo de estatística europeu, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB ajustado sazonalmente aumentou 1,3% na Zona Euro e 1,5% na União Europeia (UE) na reta final do ano passado, após um crescimento de 1,4% e 1,6%, respetivamente, na UE no trimestre anterior.

Portugal, com uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9%, situou-se a meio da tabela, liderada pela Irlanda (6,7%) e pelo Chipre (4,7%). Por outro lado, as menores taxas verificaram-se na Alemanha (0,4%) e na Áustria (0,7%).

Na comparação em cadeia, o PIB cresceu 0,3% tanto na Zona Euro como na UE, o que compara com a expansão do PIB de 0,3% na Zona Euro e 0,4% na UE. Sob esta ótica, Portugal situa-se a par de Espanha no terceiro lugar do ‘ranking’, com um crescimento de 0,8%. Apenas a Lituânia (1,7%) e o Chipre (1,4%) registaram taxas maiores.