Direto Apoio de 10 mil euros para casas com 34 mil candidaturas no Centro, Lisboa e Vale do Tejo
Também foram acionadas 66 mil apólices, "cerca de 8 mil são de empresas" e as restantes de habitações de particulares. Acompanhe aqui a informação sobre a situação meteorológica em Portugal
O responsável pela Estrutura de Missão para a Recuperação das Zonas Afetadas revelou hoje que foram realizadas 34 mil candidaturas ao apoio de 10 mil euros para a reconstrução de casas no Centro, Lisboa e Vale do Tejo.
De acordo com Paulo Fernandes, nas duas principais comissões de coordenação e desenvolvimento regional – Centro e Lisboa e Vale do Tejo – deram entrada 9 mil candidaturas. “Mais de 6 mil no caso na CCDR do Centro e cerca de 3 mil no caso da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo. E temos mais de 25 mil pré-inscritas, ou seja, já estamos a falar de um universo de 34 mil candidaturas”, indicou.
