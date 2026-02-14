ECO Quiz. Quem vai assumir pasta da Administração Interna?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

Maria Lúcia Amaral, Ministra da Administração Interna, demitiu-se esta semana por entender “já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo”.

Esta semana ficou também marcada pela atuação de Bad Bunny na final da Super Bowl, com ligação direta a Portugal.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.