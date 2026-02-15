Telecom europeias avisam Bruxelas: Mais chineses e menos regulação

⚡ ECO Fast Os operadores de telecomunicações europeus alertam Ursula von der Leyen sobre os riscos da revisão das regras de cibersegurança, que pode prejudicar o setor.

A indústria critica o Cyber Security Act por exigir a remoção total de equipamentos, o que pode comprometer a qualidade dos serviços e aumentar os custos.

Os próximos doze meses são cruciais para o futuro digital da Europa, pois as propostas atuais podem travar a competitividade e o investimento no setor.

Os operadores de telecom europeus avisam Ursula von der Leyen de que a revisão de regras europeias em cibersegurança e redes digitais podem empurrar o setor para um exercício de “retirar e substituir” equipamento e agravar o desvio de investimento numa altura em que a UE quer acelerar 5G e 6G, com impactos transversais à economia europeia. Os líderes das principais companhias, entre as quais está a Meo, estão na prática a avisar a Comissão Europeia para a forma como fornecedores como a chinesa Huawei foram afastados das redes europeias com o argumento de que estaria em causa a segurança, classificando-os neste contexto de fornecedores de alto risco.

Numa carta enviada antes da reunião de chefes de Estado de 12 de fevereiro, a indústria diz apoiar o reforço da “segurança e a resiliência”, mas avisa que a revisão do Cyber Security Act (CSA2) “pode comprometer esse objetivo” porque “o âmbito das medidas previstas para o setor das telecomunicações é invulgarmente amplo e desproporcionado” e diverge de “quadros nacionais já existentes que têm orientado investimentos significativos”.

Sobre o CSA2, os signatários criticam o “alcance abrangente de uma remoção total de todos os elementos de rede, em redes fixas e móveis”, defendendo “uma intervenção direcionada nas componentes mais críticas” e alternativas como “estratégias multi fornecedor para evitar dependências”. Alertam ainda que a substituição prevista “não pode ser concretizada sem perturbar a qualidade e a disponibilidade do serviço durante e após a transição” e que “os impactos económicos, operacionais e ao nível do cliente (…) foram largamente subestimados”.

A carta sobe o tom ao afirmar que “é um ato de autossabotagem desviar recursos escassos, investimento e pessoas, para um exercício de ‘retirar e substituir’”, quando “a Europa precisa de recuperar terreno face aos seus pares globais na implantação de novas redes que suportem novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial”. E avisa que, com o desenho atual, “todos os setores da economia pagarão o preço”.

No Digital Networks Act, os operadores dizem “acolher positivamente” a proposta e “saudar” a opção por um Regulamento e a reforma do espetro, mas consideram que o texto “fica aquém no desbloqueio da inovação e na redução da carga regulatória”. Criticam que a incorporação de “regras herdadas” num novo Regulamento “não cumpre o objetivo de uma simplificação genuína” e defendem que o DNA “não aborda de forma significativa as assimetrias regulatórias no ecossistema digital”, nem reduz burocracia.

A indústria pede agora a Comissão, o Parlamento e os Estados Membros para “envolverem-se (…) de forma construtiva” com o setor para garantir que a legislação final é “proporcional, coerente e operacionalmente exequível”. E conclui que “os próximos doze meses são críticos para o futuro digital da Europa”, prometendo trabalhar com os co legisladores para “melhorar as propostas” nos próximos meses.

Leia a carta na íntegra

Exma. Senhora Presidente von der Leyen,

Escrevemos-lhe antes da reunião de chefes de Estado de 12 de fevereiro. As novas propostas da Comissão Europeia para o Digital Networks Act (DNA) e para a revisão do Cyber Security Act (CSA2), em conjunto com a próxima revisão das Orientações da UE sobre Concentrações, estão prestes a moldar a infraestrutura digital da Europa na próxima década. Estas iniciativas serão decisivas para o progresso europeu em 5G, 6G e para a construção de uma base digital segura, competitiva e inovadora.

Cyber Security Act (CSA2)

A indústria europeia das telecomunicações apoia o objetivo da Comissão de reforçar a segurança e a resiliência na Europa. No entanto, a proposta atual pode comprometer esse objetivo. O âmbito das medidas previstas para o setor das telecomunicações é invulgarmente amplo e desproporcionado, e diverge dos quadros nacionais já existentes que têm orientado investimentos significativos.

Além disso, as medidas propostas não estão suficientemente ancoradas em avaliações de risco e de impacto robustas. O alcance abrangente de uma remoção total de todos os elementos de rede, em redes fixas e móveis, em vez de uma intervenção direcionada nas componentes mais críticas, bem como a ausência de medidas alternativas, como estratégias multi fornecedor para evitar dependências, vai muito além do necessário para cumprir os objetivos do regulamento.

O limite temporal e o âmbito previstos para remover equipamento de Fornecedores de Alto Risco em redes de telecomunicações inteiras são também sem precedentes a nível mundial. Uma substituição desta escala, tal como atualmente prevista, não pode ser concretizada sem perturbar a qualidade e a disponibilidade do serviço durante e após a transição. Os impactos económicos, operacionais e ao nível do cliente das medidas propostas foram largamente subestimados.

O limite temporal e o âmbito previstos para remover equipamento de Fornecedores de Alto Risco em redes de telecomunicações inteiras são também sem precedentes a nível mundial. Uma substituição desta escala, tal como atualmente prevista, não pode ser concretizada sem perturbar a qualidade e a disponibilidade do serviço durante e após a transição. Os impactos económicos, operacionais e ao nível do cliente das medidas propostas foram largamente subestimados. É um ato de autossabotagem desviar recursos escassos, investimento e pessoas, para um exercício de “retirar e substituir” num momento em que a Europa precisa de recuperar terreno face aos seus pares globais na implantação de novas redes que suportem novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial. Esta proposta, que vai além de preocupações de segurança e não considera o ciclo de investimento do setor, significa que todos os setores da economia pagarão o preço.

É lamentável que a Comissão não tenha dialogado mais com a indústria para compreender plenamente, antes da publicação do CSA, as complexidades operacionais e as trocas negativas envolvidas. Exortamos a Comissão, o Parlamento Europeu e os Estados Membros a envolverem-se agora de forma construtiva com a indústria para avaliar as implicações operacionais, financeiras e de serviço ao cliente da proposta, de modo a garantir que a legislação final é proporcional, coerente e operacionalmente exequível.

Além disso, sendo um setor que planeia redes com ciclos de desenvolvimento de pelo menos dez anos, os decisores políticos devem reconhecer a necessidade essencial de certeza jurídica, sobretudo quando já foram acordadas e estão a ser implementadas medidas nacionais. Estes quadros refletem as circunstâncias específicas de segurança de cada Estado Membro e a proteção das respetivas infraestruturas críticas nacionais. É, por isso, vital que as propostas ao nível da UE não contrariem nem se sobreponham a decisões nacionais existentes de formas que possam perturbar a implementação em curso ou impedir o direito e a responsabilidade dos Estados Membros de regularem matérias de segurança nacional.

Digital Networks Act (DNA)

Acolhemos positivamente o facto de a Comissão ter apresentado a sua proposta para o DNA. Saudamos a decisão de propor um Regulamento, dando um passo em direção a um futuro Mercado Único Europeu das Telecomunicações, que incluirá também serviços por satélite. Apoiamos igualmente de forma firme a reforma do espectro proposta, que deve ser implementada assim que o ato se torne lei, para dar aos operadores maior previsibilidade sobre o seu ativo mais crítico e desbloquear investimento necessário em redes móveis.

A substância do quadro regulatório continua a assentar em diretivas adotadas em 2002 e alteradas em 2018, e a incorporação de regras herdadas num novo Regulamento não cumpre o objetivo de uma simplificação genuína. Isto é dececionante, tendo em conta a ênfase nos relatórios Draghi e Letta e os próprios objetivos estratégicos da UE, aumentar competitividade, inovação e liderança tecnológica.

Embora a proposta do DNA apoie maior previsibilidade de investimento no espetro, fica aquém no desbloqueio da inovação e na redução da carga regulatória. A substância do quadro regulatório continua a assentar em diretivas adotadas em 2002 e alteradas em 2018, e a incorporação de regras herdadas num novo Regulamento não cumpre o objetivo de uma simplificação genuína. Isto é dececionante, tendo em conta a ênfase nos relatórios Draghi e Letta e os próprios objetivos estratégicos da UE, aumentar competitividade, inovação e liderança tecnológica. O DNA não aborda de forma significativa as assimetrias regulatórias no ecossistema digital, não facilita a introdução de novas tecnologias por parte das empresas, nem reduz burocracia.

Um exemplo concreto é o Regulamento da Internet Aberta. O DNA deveria ter alargado o seu alcance para abranger os pontos de acesso à internet mais relevantes da atualidade, assegurando igual proteção aos cidadãos da UE, e, em simultâneo, permitir que os operadores europeus desbloqueassem o potencial comercial do “network slicing” 5G para empresas, impulsionando a adoção de edge AI e outras aplicações que aumentam a produtividade.

De forma semelhante, o DNA deveria ter tratado o desequilíbrio persistente em que os operadores de telecomunicações na UE enfrentam obrigações mais exigentes do que outros prestadores, por exemplo quando oferecem serviços de comunicação pessoa a pessoa equivalentes. Este quadro desigual, ao longo do tempo, ofereceu na prática o mercado europeu de mensagens a plataformas over the top que não estão sujeitas aos mesmos requisitos de segurança e regulamentação que os operadores. Uma abordagem mais equilibrada e preparada para o futuro é essencial para garantir concorrência justa e proteções consistentes para os consumidores europeus.

Contamos agora com os co legisladores para introduzirem maior ambição no DNA e entregarem um quadro mais enxuto que consiga desbloquear investimento e inovação, alinhado com os objetivos declarados da UE de simplificação e de criação de um futuro Mercado Único das Telecomunicações.

Revisão das Orientações da UE sobre Concentrações

Agradecemos o seu apoio político às recomendações de Draghi e Letta, reconhecendo a necessidade de os operadores europeus de telecomunicações atingirem maior escala, e instamos a Comissão a refletir essas ambições na proposta que será apresentada. Como escreveu na carta de missão à vice presidente executiva Ribera, “a Europa precisa de uma nova abordagem à política de concorrência, uma que apoie mais as empresas a ganhar escala em mercados globais, permitindo que as empresas e os consumidores europeus colham todos os benefícios de uma concorrência eficaz…”. Concordamos plenamente.

Em todo o mundo, dos EUA e China à Índia, Brasil e Reino Unido, a maior escala permitiu aos operadores investir mais, entregando redes de referência e maior valor para consumidores e empresas. Enquanto operadores europeus, sabemos que maior escala conduz a uma utilização mais eficiente das redes, libertando recursos para acelerar a implementação das tecnologias mais recentes, melhorar cobertura e reforçar segurança e resiliência, mantendo preços competitivos para os clientes. Pelo contrário, redes sem escala suficiente têm sido um contributo relevante para o défice de investimento europeu até hoje. As orientações revistas devem atualizar uma abordagem com mais de duas décadas e refletir as realidades atuais do mercado de forma a preservar concorrência e bem estar do consumidor, permitindo ao mesmo tempo o nível de investimento necessário para a Europa competir e tornar-se mais segura.

Neste contexto, o estudo recente da BRG propõe um quadro modernizado que impulsionaria maior inovação, resiliência, investimento e, em última análise, bem estar do consumidor.

Um momento decisivo para a Europa

Os próximos doze meses são críticos para o futuro digital da Europa. As associações e empresas abaixo assinadas estão totalmente comprometidas com a competitividade, a segurança e a resiliência europeias. Vemos o DNA e o CSA como pontos de partida. No entanto, tal como estão hoje, ambas as propostas impõem encargos adicionais significativos ao nosso setor, o que pode travar os esforços europeus para reforçar competitividade. Em vez de adotar a simplificação e a redução de procedimentos administrativos recomendadas por Draghi e Letta, estas propostas introduzem novos requisitos regulatórios que podem dificultar o nosso setor. Consequentemente, não criam de forma suficiente um ambiente favorável ao investimento, necessário para promover crescimento económico.

Estamos totalmente disponíveis para trabalhar com a Comissão, o Parlamento e o Conselho para melhorar as propostas nos próximos meses, garantindo que respondem às ambições europeias. Esperamos que a próxima reunião de chefes de Estado sirva de catalisador para uma avaliação honesta do que é necessário para transformar esses compromissos em realidade.

Vivek Badrinath

Diretor-Geral

GSMA

Alessandro Gropelli

Diretor-Geral

Connect Europe