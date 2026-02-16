5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, o Eurostat vai divulgar dados sobre as falências e registos de empresas referentes ao quarto trimestre, assim como sobre a produção industrial europeia em dezembro. A marcar o dia está ainda a reunião do Eurogrupo, o preço dos combustíveis e o início de uma cimeira na Índia sobre o impacto da IA.

Eurostat revela dados sobre falências e registos de empresas

O Serviço de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) vai publicar esta segunda-feira os dados relativos às falências e registos de empresas, referentes ao último trimestre do ano. No terceiro trimestre, os valores de ambos os indicadores tinham marcado máximos desde o primeiro trimestre de 2019. A lembrar, os registos aumentaram 4% e as falências 4,4%, quando comparados os valores com o trimestre anterior.

Como esteve a produção industrial europeia em dezembro?

Vão ser ainda divulgados os dados relativos à produção industrial na União Europeia durante o mês de dezembro. No mês anterior, a produção industrial tinha aumentado 0,7% na zona euro e 0,2% na UE, quando comparado com outubro.

Eurogrupo reúne-se para debater zona euro em 2026

Os ministros dos Estados-membros da zona Euro responsáveis pelas Finanças vão reunir-se para debater o projeto de recomendação do Conselho para a zona euro para 2026. As perspetivas económicas e as possíveis medidas políticas para reforçar o papel internacional do euro, bem como os desequilíbrios globais no contexto dos atuais riscos geoeconómicos serão alguns dos temas em cima da mesa. O Eurogrupo deve reconduzir Tuomas Saarenheimo no cargo de presidente do Grupo de Trabalho do Eurogrupo.

Gasolina vai subir um cêntimo. Diesel não mexe na próxima semana

A partir desta segunda-feira, quando for abastecer, deverá continuar a pagar 1,586 euros por litro de gasóleo simples e passará a pagar 1,684 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas e divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Cimeira sobre Impacto da IA começa em Nova Deli

A cidade de Nova Deli, na Índia, recebe uma cimeira dedicada ao tema “Moldar a IA para a humanidade, o crescimento inclusivo e um futuro sustentável”. Até 20 de fevereiro, vão passar pelo palco figuras como Bill Gates, fundador da Microsoft, Brad Smith, atual presidente da empresa, e Alexandrs Wang, chief AI officer da Meta.