Arquivos de Epstein revelam possíveis crimes contra a humanidade, alertam peritos ONU

Peritos da ONU defenderam esta segunda-feira que os arquivos do pedófilo norte-americano Jeffrey Epstein mostram atrocidades de tal magnitude, caráter sistemático e alcance transnacional que poderiam ser considerados legalmente como “crimes contra a humanidade”.

Os documentos divulgados em 30 de janeiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos “sugerem a existência de uma empresa criminosa global”, consideraram nove peritos da ONU num comunicado divulgado em Genebra, Suíça. Também “revelam implicações aterradoras sobre o nível de impunidade para estes crimes”, afirmaram no comunicado conjunto, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Os arquivos contêm referências a possíveis casos de escravatura sexual, violência reprodutiva, desaparecimento forçado, tortura, tratos desumanos e degradantes, e feminicídio, assinalaram. Os documentos resultam da investigação ao consultor financeiro Jeffrey Epstein, condenado em 2008 por crimes sexuais envolvendo uma menor.

Epstein cometeu suicídio numa cela de prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações federais nos Estados Unidos sobre abuso sexual de dezenas de mulheres, incluindo menores. Os especialistas da ONU apelaram a “todos os tribunais nacionais e internacionais competentes” para processarem os presumíveis crimes.

Os alegados crimes terão sido cometidos “num contexto de crenças supremacistas, racismo, corrupção, misoginia extrema e mercantilização e desumanização de mulheres e raparigas de diferentes partes do mundo”, denunciaram. Os peritos solicitaram uma investigação independente e imparcial para determinar como tais crimes puderam ocorrer durante um período de tempo tão prolongado.

“É imperativo que os governos atuem de maneira decisiva para responsabilizar os perpetradores”, afirmaram. Para os especialistas da ONU, “ninguém é demasiado rico ou poderoso para estar acima da lei”. Os peritos lamentaram ainda as “falhas graves” na divulgação dos arquivos, o que resultou na exposição de informação sensível sobre as vítimas.

“O facto de não se proteger a privacidade coloca-as em risco de represálias e estigmatização”, pelo que muitas poderiam sentir-se duplamente vitimizadas ou submetidas a manipulação, denunciaram. Entre os especialistas signatários figuram a relatora sobre a violência contra mulheres e raparigas (Reem Alsalem) e as homólogas sobre o direito à privacidade (Ana Brian Nougrères) e liberdade de reunião e associação (Gina Romero).

A divulgação dos documentos, embora parcial, revelou uma teia de relações de Epstein com gente de diversas áreas, como política, finanças, empresas ou ensino. O Presidente norte-americano, Donald Trump, é uma das pessoas referenciadas, bem como antigos ministros ou diplomatas em vários países, mas, ao contrário de outros casos, sem consequências para as funções que desempenha.